Heimische Weltmusik: Das war das 20. Kasmumama Afrika Festival

Ein Österreich-Schwerpunkt am „Kasumama Afrika Festival“? Und das gerade zum 20. Jubiläum von 17. bis 21. August? Das macht durchaus Sinn, immerhin gibt es nicht nur Menschen aus Afrika, die in Österreich leben, sondern auch einen großen kulturellen Einfluss.

So spielen etwa bei „Adama Dicko & Seno Blues“, die am Eröffnungstag zu hören waren, Musiker aus Europa und Afrika – und bringen ihre musikalischen Traditionen ein. Am Donnerstag gab es „De Hoizign Wurzlbuam“ zu hören – durchaus eine Überraschung: Hier gibt es zwar auch, wie der Name schon vermuten lässt, heimatliche Klänge: „Schlager darf nicht fehlen“, meinte einer der „Buam“ ironisch. Es folgte heimatlicher Mundart-Gesang mit einem Groove, der wohl eher unter Reggae einzuordnen ist. Generell verbinden die „Wurzlbuam“ aber ganz unterschiedliche Musikstile unter Verwendung zahlreicher Musikinstrumente - vom Balafon oder Didgeridoo über Djemben bis hin zum Beatboxing reicht die Palette. Da gab es neben eingängigen Liedern auch mal richtig tanzbaren Sound gegen Ende. Es folgte die senegalesische Musikerin Marema mit ihrer großartigen Stimme. Ein gelungener Abend.

Mit „Tschebberwooky“ war auch am Freitag eine österreichische Band dabei, wobei deren Dub- und Reggae-Sounds wohl eher aus Jamaika inspiriert sind. Mit Vieux Farka Touré war sozusagen als Festival-Headliner am Samstag der Sohn des berühmten Gitarristen Ali Farka zu Gast.

20 Jahre . Bei der Eröffnung am Mittwoch wurde auf 20 Jahre Kasumama mit Sekt angestoßen. Der Mitbegründer von damals, Christian Dogl, erzählte von der Entstehung des Afrika-Dorfes, und wie gute Kontakte in das afrikanische Land Gambia ermöglichten, die Kultur hier einem breiten, interessierten Publikum zu präsentieren. Anfangs sei die heimische Bevölkerung skeptisch gewesen, aber von Jahr zu Jahr sei sie interessierter geworden – wodurch auch zahlreiche Freundschaften entstanden seien. Nach dem Bieranstich durch Bürgermeisterin Margit Göll, berichtete auch sie von den Anfängen dieses Festivals und von ihren Erfahrungen als Kinderbetreuerin.

Auch heuer gab es wieder zahlreiche Workshops, über 30 Aussteller und Verkaufszelte sowie senegalesische und marokkanische Speisen.

