Einige Unterstützer des „Menschenrechtsgartens“, der 2009 mit einem Kulturpreis durch den damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll ausgezeichnet worden ist, trafen einander am 19. Dezember. Sie wollten mit einem zehnminütigen Schweigekreis auf die Abnahme einer Tafel durch die Gemeinde Moorbad Harbach aufmerksam machen, die für Unverständnis und einige Leserbriefe geführt hat (siehe unten).

Den Teilnehmern am Schweigekreis, den der Obmann des Vereines „Weg des Friedens“ Heinz Spindler organisiert hat, war es auch ein Bedürfnis, auf die große Bedeutung der Menschenrechte und damit verbunden auch auf den „Garten der Menschenrechte“ für sich und viele andere auch zum Ausdruck bringen. Vor allem wollte man damit bezwecken, dass im Garten wieder die ursprüngliche Konzeption hergestellt werde und die offensichtlich haltlos erscheinende Demontage einer Tafel zu revidieren. Im Zentrum des Kreises hat die Osterkerze der Evangelischen Kirche Gmünd geleuchtet.

Ein Teilnehmer gab seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck: „Es ist nicht einzusehen, dass eine Tafel abmontiert wird, auf der eine Koryphäe und UN-Menschenrechts-Berichterstatter mit weltweiter Erfahrungen einen Text verfasst hat, welcher in ein Gesamtkunstwerk eingebaut wurde. Das wäre zu vergleichen, wenn das Hrdlicka-Denkmal des ‚Straßenwaschenden Juden‘ in Wien demontiert würde, obwohl es die Wahrheit aufzeigt und nicht eine romantische Sisi-Idylle zeigt.“

Aus Schweigemarsch wurde Schweigekreis

Die Abhaltung dieses Schweigekreises am vergangenen Samstag habe laut dem Organisator Spindler nach allen Vorgaben im Rahmen der Coronapandemie stattgefunden. Es habe aber seitens der Bezirkshauptmannschaft Gmünd eine schriftliche Empfehlung gegeben, diese Veranstaltung nicht durchzuführen. „Diese Empfehlung haben wir positiv aufgenommen und daraufhin den geplanten Schweigemarsch in einen Schweigekreis umgewandelt. Damit konnten wir die Schutzmaßnahmen besser koordinieren und umsetzen. Der geforderte Abstand wurde eingehalten“, meint Spindler. „Alle Teilnehmer haben sich genau daran gehalten, was man in den Supermärkten leider nicht sagen kann. Das habe ich am Samstag-Vormittag selbst erleben müssen. Leider.“

Göll setzt sich für positiven Abschluss ein

Bürgermeisterin Margit Göll will diese Causa zu einem positiven Abschluss bringen. „Wir stellen derzeit ein Expertenteam zusammen, die dieses Thema aufbereiten werden. Das braucht einfach eine zweite Meinung. Fix ist aber schon, diese Tafel wird es wieder im Garten der Menschenrechte geben. Wie diese aussehen und wann diese montiert werden wird, steht noch nicht fest. Diese Entscheidungen dazu können wir erst nach dem Vorliegen des Gutachtens der Experten treffen“, betont Margit Göll gegenüber der NÖN.