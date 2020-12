Am Samstag fanden sich Freunde des Menschenrechtsgarten in Lauterbach zu einem Schweigekreis ein. Mit einem 10-minütigen Schweigen wollten die Teilnehmer auf die große globale Bedeutung der Menschenrechte zum Ausdruck bringen. Der Obmann des Vereins, Heinz Spindler, sorgte mit einem Längenmaß für den nötigen Abstand zwischen den Teilnehmern, was auch von der örtlichen Exekutive überwacht wurde.

Im Zentrum des Kreises hatte man die Osterkerze der evangelischen Friedenskirche Gmünd entzündet.

Vor allem wollte man mit dieser Demonstration bezwecken, dass im Garten wieder die ursprüngliche Konzeption hergestellt wird und die Demontage einer Tafel rückgängig gemacht wird. „Schweigen bringt meist mehr, als Wirbel machen, es soll die friedliche Absicht dokumentieren“, meinte ein Vereinsmitglied.

Reaktion zu Tafelstreit Nowak: „Alle bestürzt über Eingriff in Gesamtkunstwerk“

Harbach: Tafel demontiert Zoff um Meinungsfreiheit im „Garten der Menschenrechte"

Laut Aussage von Bürgermeisterin Göll dürfte eine Lösung mit positiven Abschluss in Aussicht stehen, man will eine zweite Meinung von Experten einholen und dann die Tafel, eventuell in geänderter Form, wieder montierten.

Mehr dazu in der nächsten Printausgabe und im ePaper der Gmünder NÖN.