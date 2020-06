Das Leben läuft nicht immer nach Plan, ist sprichwörtlich weder Wunschkonzert noch Ponyhof. Was als Satire-Sendung „Bussi Fussi“ auf Puls 24 startete und dort vor Kurzem auf den Herbst verschoben wurde, fand nun auf Youtube seine Fortsetzung: „Ich bin wieder da!“, ruft Rudi Fußi in die Kamera. In „Bussi Fussi – Das Leben ist kein Ponyhof“ thematisiert der PR-Berater, Kabarettist und junge Altpolitiker vorrangig innenpolitische Entwicklungen – pointiert, kritisch und in Mundart.

Den passenden Ponyhof gibt es in Lauterbach in der Gemeinde Moorbad Harbach: Birgit Taxböck ist Gastgeberin des eigenwilligen Treibens.

„Die Leute in der Stadt wissen oft nicht, wie schwierig es für kleine Gemeinden am Land ist, etwa die Infrastruktur zu erhalten.“ Rudi Fußi sieht in „Bussi Fussi“ auch einen Bildungsauftrag

Weil es ja wirklich ein Paradies ist

Der Grund für Letzteres ist recht banal: „Ich wohne seit zwölf Jahren in Harbach und bin mit der Familie gut befreundet“, sagt Fußi. Coronabedingt hat er die vergangenen Wochen hier verbracht. Der Ponyhof eigne sich gut, „weil es ja wirklich ein Paradies ist“. In jedem Video stellt Birgit Taxböck das „Tier der Woche“ vor: Esel, Rind und Hund hatten bereits ihre Auftritte. „Er ist fündig geworden bei uns. Der Ponyhof ist der perfekte Rahmen für das Format“, sagt sie.

Freilich bleibt es nicht bei den tierischen Gästen: Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Profil-Journalist Michael Nikbakhsh und Grünen-Abgeordneter Michel Reimon waren schon am Lauterbacher Ponyhof zu Besuch, genauso auch „Schuh-Rebell“ Heini Staudinger aus dem nahen Schrems. Angekündigt haben sich auch schon die Kabarettisten Manuel Rubey und Thomas Stipsits, Politiker will Fußi ebenfalls zum Gespräch ins Waldviertel bitten: „Mikl-Leitner werden wir auch einladen“, sagt er.

Zwischen den Welten

Die erste Folge von „Bussi Fussi – Das Leben ist kein Ponyhof“ hat mehr als 45.000 Aufrufe auf Youtube erzielt. Die Reaktionen seien durchaus positiv – und auch Fußi selbst sagt: „Für das, dass es ein kleines Format ist, kann man zufrieden sein.“ Die Seher kommen auch aus urbanen Regionen. Was Fußi explizit nutzen will, um auf das Waldviertel aufmerksam zu machen: „Die Leute in der Stadt wissen oft nicht, wie schwierig es für kleine Gemeinden am Land ist, zum Beispiel die Infrastruktur zu erhalten.“ Deshalb sei ein Ziel seines Formates, „diese beiden Welten zu verknüpfen. Die Region ist ja wunderschön.“ Auch seinen Gästen hat es gefallen: „Es sind alle begeistert, die aus Wien kommen.“

Vorerst sind für die erste Staffel auf Youtube acht bis zehn Folgen geplant. Wie es mit „Bussi Fussi“ auf Puls 24 weitergeht, das sei abhängig von den Entwicklungen zu Covid-19 und der redaktionellen Freiheit für seine Satire-Show: „Uns allen ist es wichtig, dass es keine Zensur gibt“, sagt Fußi. Das Team hinter der Youtube-Serie arbeite in der Freizeit, freiwillig und unbezahlt. Trotzdem umfasse es inzwischen zwölf Leute.

Zurück zum Ponyhof

„Mein Part ist ohne jegliche Vorbereitung“, erzählt Birgit Taxböck. Die braucht es auch nicht: „Ich habe ja öfters Schulklassen da, wo ich Informationen über die verschiedenen Nutztierrassen gebe.“ Ob sie vorm Dreh nervös ist? „Sicher ist das aufregend, aber es sind ja nicht viele Leute dort und wir sind unter uns“, sagt sie: „Das Wertvolle für mich ist die persönliche Erfahrung mit Rudis Gästen. Diese Leute wirklich persönlich kennenzulernen, Freundschaften zu schließen.“ Und – das mache das Format auch aus, sind sich Fußi und Taxböck einig – Authentizität und Spontanität.

Obwohl die seltenen Nutztierrassen von Taxböck einen Fixplatz bei „Bussi Fussi“ haben, „menschelt“ es bei den Dreharbeiten sehr, erzählt sie.

Vielleicht ist das Leben manchmal doch ein Ponyhof.