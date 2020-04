Gastro- und Tourismusbetriebe und selbst viele Werkskantinen sind zu, damit gehen Produzenten und Händlern auch Abnehmer verloren. Das Handelshaus Kiennast mit Sitz in Gars und die Waldviertler Werkstätten mit Sitz in Schrems reagierten darauf mit ungewöhnlichen Aktionen.

Lagerabverkauf

Kiennast organisierte einen Lagerabverkauf, um nicht auf Produkten wie Mozzarella oder Hotdog-Würsteln sitzen zu bleiben: Dem Aufruf, keine Lebensmittel verderben zu lassen, folgen am vorigen Wochenende viele, Julius und Alexander Kiennast waren vom großen Zuspruch überrascht. Eine Fortsetzung der Aktion ist angedacht.

Verteilaktion am Hauptplatz

Die Waldviertler Werkstätten verschenken nicht konsumierte Bio-Ware aus der Region: Die Schuh- und Möbel-Produktion steht, genauso das Gea-Hotel zur Sonne am Hauptplatz, die Akademie und die firmeneigenen Läden. Fast alle 300 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit (dazu kommen gut hundert Beschäftigte in selbstständigen Gea-Läden).

„Die Hühner vom Pichler Joe hören aber wegen Corona nicht mit dem Eierlegen auf“, sagt Geschäftsführer Heini Staudinger, der Lieferanten von Gemüse- bzw. Milchprodukten in der Zeit nicht im Stich lassen will. Gut tausend Eier, einige Kisten Gemüse, Käse, Joghurt und Milch seien am 27. März vorm Hotel an 70 bis 80 Menschen unter Einhaltung des Sicherheits-Abstandes verschenkt worden.

„Noch alle Tassen im Schrank?“

Auch die Polizei war da. Besorgte Bürger hätten die Ansammlung gemeldet, so Bezirkshauptmann Stefan Grusch, sie habe sich dann rasch zerstreut. Bürgermeister Karl Harrer: „Auch ich habe eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten beim Felixbrunnen gesehen und die Polizei gefragt, ob das in Ordnung ist. Das sehe ich als meine Verantwortung.“

Staudinger spricht angesichts Menschenströmen zu Lidl oder Hofer von Vernaderung: „Haben die noch alle Tassen im Schrank? Das wenige Regionale, das nach Jahren der Zerstörung durch Konzerne geblieben ist, wird behindert statt gestärkt…“

Coronakrise und die Region

Die Krise habe lange vor Covid-19 begonnen, holt Staudinger aus. Regionale Kreisläufe seien zerstört, überregionale Abhängigkeiten geschaffen worden: „Die Antwort auf Corona muss sein, dass wir uns auf unsere eigenen Kräfte und Wirtschafts-Kreisläufe besinnen! Wenn nur ein Prozent der von Österreichern gekauften Schuhe in Österreich erzeugt wird, gehen Geldmittel, aber auch für die Psyche wichtige Optionen verloren. Jene, dass Menschen dank ihrer Fähigkeiten etwas herstellen können, was andere brauchen.“

Die Krise spült nicht nur Geld zu Online-Giganten. Auch der Gea-Onlineshop verzeichnet Rekordumsätze: 200 Paar Schuhe seien etwa am vorigen Mittwoch bestellt worden, rechnet Staudinger vor – mehr als je zuvor.

„Hoiba-Zwöfi-Markt“?

Die Verteilung soll bleiben. Einige würden gratis zugreifen, einige freiwillig mehr oder weniger viel spenden. „Spielt es sich ein, dass die Mehrhabenden mehr geben und die Wenigerhabenden weniger, dann komme ich meinem Traum näher“, spekuliert Staudinger mit einem „Hoiba-Zwöfi- Markt“ freitags um halb Zwölf, wo jeder gibt, was er geben will oder kann. Und der den Wiederaufbau der Lebensmittel-Versorgung durch die Region flankiert.