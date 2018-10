Die Themen „Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ standen im Mittelpunkt des Tages der NÖ Lehrlingsausbildung der Arbeiterkammer NÖ, der heuer am vergangenen Freitag bei der Firma Eaton stattfand.

Zu Beginn führten die Lehrlinge die Teilnehmer durch die Lehr- und Betriebsstätte. Anschließend stellte Werksleiter Thomas Graf die Firma vor, und Ausbildungsleiter Josef Hackl ging detailliert auf die Lehrlingsausbildung ein, die bei Eaton einen sehr hohen Stellenwert hat. Seit 47 Jahren gibt es im Betrieb eine Lehrwerkstätte. 657 Lehrlinge, davon 46 Mädchen, wurden in diesen Jahren ausgebildet, 316 sind nach wie vor bei Eaton.

„Bei rund 700 Mitarbeitern bedeutet das, dass fast die Hälfte aus der eigenen Kaderschmiede stammt“, hob Hackl hervor, der seit 20 Jahren für die Lehrlingsausbildung bei Eaton in Schrems verantwortlich ist. Was sich gegenüber früher geändert hat, ist die Zahl der Bewerber: „Statt 60 oder 70 kommen heute 30 bis 35 zum Eignungstest.“ Aufholbedarf sieht Hackl vor allem bei den Mathematik-Kompetenzen, hier insbesondere beim Rechnen ohne Taschenrechner, wo er einen „dramatischen Verfall“ festgestellt hat.

Im Rahmen des Tages der NÖ Lehrlingsausbildung wurden auch ausgeschiedene Prüfungsbeisitzer geehrt. Kammerrat Christian Farthofer und Robert Hörmann (Leiter des Referats Junge Arbeitnehmer in der Arbeiterkammer Niederösterreich) überreichten Urkunden und kleine Geschenke an Johann Weinstabl (Fachausschuss Handel), Julius Fluch (Fachausschuss Agrar-Nahrung-Genuss) und Hans Doneus (Fachausschuss Metall). | Michael Schwab

Ein besonderes Anliegen ist ihm, das Niveau der Ausbildung hochzuhalten, damit die jungen Fachkräfte gut für die Zukunft gerüstet sind. Vor diesem Hintergrund wies Hackl auf eine bevorstehende Reform der Lehrabschlussprüfungen in Niederösterreich hin. Er warnte vor Absenkungen des Niveaus und Verschlechterungen der Prüfungsbedingungen.

„Wenn es um die Jugend geht, kann ich emotional werden“, meinte Hackl. Falls die Bedingungen inakzeptabel würden, müsse die Industrie für ihre Lehrabschlussprüfungen in ein anderes Bundesland ausweichen. Johannes Schedlbauer, der designierte neue Direktor der Wirtschaftskammer Niederösterreich, stellte klar, dass sich die Kammer dafür einsetze, dass es hinsichtlich Qualität der Prüfung und Belastung der Kandidaten keine Einschränkungen gibt. Kammerrat Christian Farthofer, Vorstandsmitglied der Arbeiterkammer NÖ, wies auf die Notwendigkeit weiterer Aufklärungsarbeit bei den Eltern hin: „Die Chancen, die man mit einer Facharbeiterausbildung hat, werden nach wie vor unterschätzt.“ Denn die Statistik der Firma Eaton zeigt klar: Es gibt Aufstiegschancen ins Management mit einer Lehre, immerhin sieben Prozent der Lehrlinge schlugen bisher diesen Weg ein.

Eine Diskussionsrunde widmete sich schließlich dem Thema, wie Lehrlinge digital fit gemacht werden können. Kathrin Mader, Lehrling der Prozesstechnik, zeigte sich begeistert von der Technologie: „Es ist faszinierend, wenn man die Technik selbst beherrscht, wenn man etwas eingibt und die Maschine macht genau das, was man vorgehabt hat.“

Die IT-Beraterin Lena Doppel meinte, man müsse zuerst einmal bei den Lehrern in den Schulen ansetzen, die noch nicht mit den heutigen Technologien aufgewachsen sind. Bettina Huemer, Leiterin der Lehrlingsausbildung bei der Firma Fronius, sah die Vermittlung von Recherche-Fähigkeiten als wesentlich an. Doppel pflichtete ihr bei. Zum Recherchieren gehöre mehr, als nur googeln zu können.

"Wir werden bald 6.000 bis 8.000 neue Jobs im Land haben"

Dass man keine Angst vor der Digitalisierung haben müsse, strich Robert Hörmann, Leiter des Referats „Junge ArbeitnehmerInnen in der AK Niederösterreich“ hervor: „Wir werden bald 6.000 bis 8.000 neue Jobs im Land haben, dafür ist eine ausgezeichnete digitale Ausbildung notwendig. Dass das so gut funktioniert, dazu trägt nicht zuletzt das gute sozialpartnerschaftliche Klima in Niederösterreich bei.“

Pollmann Austria-Geschäftsführer Winfried Rossmann plädierte für ein lösungsorientiertes Denken. „Wir denken immer in Problemen, oft fehlt es daran, stattdessen an Lösungen zu denken. In diese Richtung müssen wir die Lehrlinge, aber auch schon die Kinder motivieren“, sagte Rossmann.