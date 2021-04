Wie wichtig die Nahversorger mit ihren Angeboten für die Bevölkerung sind, das rückt gerade in Zeiten wie diesen in den Mittelpunkt. Die Gemeinde Reingers geht hier mit gutem Beispiel voran: Mit Unterstützung der NAFES ( (NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadtzentren) und Hand in Hand mit der Familie Riedl will sie in der Katastralgemeinde Leopoldsdorf ein gut durchdachtes und vor allem der Bevölkerung dienliches Geschäft auf die Beine stellen.

Einkauf mit Gemütlichkeit verbinden. Derzeit wird eine Lagerhalle neben der „Genusswelt“ und dem ursprünglichen Geschäftslokal der Riedls adaptiert und umgebaut. In Zusammenarbeit mit dem Handelshaus Kiennast soll hier ein erweitertes Nah & Frisch-Nahversorgergeschäft entstehen, das mit großer Angebotspalette aufwarten kann. „Wir wollen unseren Kunden etwas bieten und den Einkauf auch mit Gemütlichkeit verbinden“, sagt Sabrina Riedl. Neben einer Postpartnerschaft, einer Trafik samt Lotto- und Toto-Annahmestelle sowie einer Regionalecke mit ausschließlich heimischen Produkten soll mit einer Kaffee-Ecke auch für einen Einkaufstreffpunkt gesorgt werden.

„Hier entsteht ein zukunftsweisendes Objekt, von dem sowohl die Bevölkerung, als auch die Gemeinde als Ganzes profitieren werden.“ Bürgermeister Andreas Kozar

Auch alles rund ums Fahrrad. Das Angebot wird auch durch einen Fahrradverkauf samt Service und einen Reifenhandel ergänzt. „Wir offerieren hier ein komplettes Angebot an Zweirädern, egal ob herkömmliches Fahrrad oder E-Bike samt allem Zubehör“, erklärt Daniel Riedl, der diesen Zweiradshop betreiben wird. Insgesamt werden hier an die 150.000 Euro Gesamtkosten entstehen, wobei die Umbauarbeiten bis spätestens Ende Mai dieses Jahres abgeschlossen werden sollen. Bürgermeister Andreas Kozar und der Gemeinderat aus Reingers stehen jedenfalls einstimmig zu diesem Projekt: „Hier entsteht ein zukunftsweisendes Objekt, von dem sowohl die Bevölkerung, als auch die Gemeinde als Ganzes profitieren werden.“