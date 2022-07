Unerwartet verstorben: Trauer um Tischlermeister Franz Weinstabl (67)

Werbung

Weinstabl hatte in der Katastralgemeinde Leopoldsdorf vor 37 Jahren eine sehr erfolgreiche Tischlerei gegründet, sich auch bei Feuerwehr, Dorferneuerung oder im Gemeinderat in die Gemeinschaft eingebracht.

„Auch zukünftigen Generationen ein Vorbild.“

Franz Weinstabl sei ein Mann mit Handschlagqualität gewesen, heißt es vielfach in Kondolenzschreiben. „Ich werde ihn mit größtem Respekt in Erinnerung halten. Er hat eine große Familie gegründet, den Kindern eine tolle Ausbildung ermöglicht, parallel dazu den größten Betrieb in unserem Gemeindegebiet aufgebaut und wahnsinnig viel für das gesamte Gemeindeleben geleistet“, sagt Bürgermeister Andreas Kozar. Als wahrer Motor für die Gemeinde werde er auch zukünftigen Generationen ein Vorbild sein.

Im Dorf einen Leitbetrieb aufgebaut

1954 als viertes von sieben Kindern in Leopoldsdorf geboren, absolvierte Franz Weinstabl die Tischlerlehre bei der Firma Eglau in Eisgarn – nach mehreren Erfolgen bei Landes- und Bundesbewerben – mit Auszeichnung. Als Geselle arbeitete er in der Tischlerei Schalko in Schandachen, entdeckte schließlich bei der Firma Zach in Amaliendorf über den Modellbau seine Leidenschaft für Boote. 1985 entschied er sich als frischgebackener Meister für die Selbstständigkeit, baute im Heimatort gemeinsam mit seiner Gattin Wilhelmine seine eigene Tischlerei auf. Zahlreiche Lehrlinge lernten bei ihm ihr Handwerk.

Im Alter von 60 Jahren übergab er die Tischlerei als überregional bekannten Betrieb mit damals 25 Mitarbeitern an seinen Sohn Michael Weinstabl, brachte seine umfassende Erfahrung aber bis zuletzt ein.

Auch abseits des Betriebes war Franz Weinstabl vielseitig interessiert und engagiert

„Sein Baby war die Dorferneuerung“, blickt Bürgermeister Kozar zurück: „Er hat sie gegründet, hat in einem großen Projekt die Räumung des Dorfteiches und hinsichtlich Pacht die Rahmenbedingungen erwirkt, damit er vom Verein bewirtschaftet werden konnte.“ Damit ermöglichte er den freien Zugang etwa zum Schwimmen und Schlittschuhlaufen. 40 Jahre lang stand Weinstabl dem Verschönerungs- und später Dorferneuerungsverein als Obmann vor.

In den Dienst der Allgemeinheit stellte er sich unter anderem auch von Jugendjahren an bei der Feuerwehr Leopoldsdorf oder im Gemeinderat, wo er zwischen 1990 und 1999 als geschäftsführender Gemeinderat und Obmann des Bauausschusses wirkte und dafür mit der silbernen Ehrennadel der Gemeinde Reingers bedacht wurde. Weinstabl sang leidenschaftlich gerne im Musik- und Gesangsverein Litschau und in der Singgemeinschaft Reingers. Sein Haus stand immer offen, sagt die Familie – in den frühen 1990er Jahren auch für zwei Flüchtlingsfamilien.

Bestattung am 6. August

Die Hinterbliebenen – Gattin Wilhelmine, fünf Kinder und acht Enkelkinder – trauern um einen fürsorglichen Familienmenschen: Er habe sein Leben vor allem für seine Familie gelebt und vieles für sie geleistet, zugleich auch selbst – gerade in schweren Zeiten – viel Kraft und Lebensmut aus der Familie geschöpft. Die Hochzeit seines ersten Enkerls Sebastian mit Dena, auf die er sich so gefreut hatte, durfte er nicht mehr miterleben.

Franz Weinstabl wird am 6. August in Reingers zur letzten Ruhe bestattet.

Zum Partezettel bei Bestattung Glaubauf: https://bestattung-litschau.at/sterbefall/weinstabl-franz-2/?action=parte

