Nach wie vor sind die Auswirkungen des spektakulären Unfalles des Tiertransporters am 11. März bei den „Saghäusern“ bei Leopoldsdorf in der Gemeinde Reingers zu spüren.

Positiv ist, dass sich der 31-jährige tschechische Lenker dieses Transporters am Weg der Besserung befindet. Laut seinem Arbeitgeber, Josef Strohmer von der Handels GmbH in Grossau, hatte der Mitarbeiter irrsinniges Glück und sich bei dem Crash mit der Hausmauer „nur“ das rechte Bein gebrochen. „Er befindet sich aber noch im Krankenhaus“, so Strohmer gegenüber der NÖN. Zum Unfall selbst wollte der Unternehmer keine Stellungnahme abgeben.

Das tat Barbara Stöger, Bezirkshauptmann-Stellvertreterin am 18. März: „Es sind noch drei der insgesamt 24 Rinder in Freiheit.“ Bereits am 19. März wurde von Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks nur mehr ein freies Rind gemeldet. Rinder konnten in der Nähe der Ortschaft eingefangen und abtransportiert werden. Eines wurde am 17. März in Tschechien aufgegriffen.

„Wir ersuchen bei Sichtungen des noch in Freiheit befindlichen Tieres, sofort die Polizei oder die Feuerwehr zu verständigen. Wichtig ist, den genauen Standort bekannt zu geben und eventuell im Blickkontakt zum Rind zu bleiben. Aber dabei gilt natürlich, sich selbst zu schützen“, so Stöger.

Sie bestätigte auch, dass sich nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des Unfalles mit 24 entlaufenen Rindern eine Tierschutzorganisation bei der Bezirkshauptmannschaft gemeldet hatte. „Welche Beweggründe dahinter gestanden sind, kann ich nicht sagen“, so Stöger.

Im stark beschädigten Haus der Familie Diessner haben bereits die Arbeiten begonnen. Die Firma Talkner ist derzeit mit dem Abtragen des durch die Betriebsmittel des Tiertransporters kontaminierten Erdreiches beschäftigt. „Wann unser Haus saniert wird, steht noch nicht fest. Auch über die Schadenshöhe wissen wir noch nichts“, betont Gertrud Diessner (76). Welch großes Glück sie und ihr 84-jähriger Gatte Leopold hatten, wird ihr erst allmählich bewusst.

Geschockter Pensionist ist seit dem Unfall taub

„Wir müssen diesen Unfall erst verdauen. Mein Mann, der nur die ausgestreckte Hand des eingeklemmten Lenkers aus dem kaputten Lkw gesehen hat, ist noch immer geschockt. Er war etwas schwerhörig, seit dem Unfall ist er taub“, so Diessner.

Ihre Wohnküche ist komplett zerstört. Gekocht wird jetzt in der alten Küche ihrer Mutter, die vor acht Jahren verstorben ist. „Zur Küche der Tochter im ersten Stock komme ich nicht mehr, dazu fehlt mir einfach die Kraft“, erzählt Gertrud Diessner, die jedoch dankbar ist, dass ihr Hund, der sich zum Zeitpunkt des Unfalles in einer Ecke der zerstörten Wohnküche verkrochen hat, noch lebt. „Alles andere können wir herrichten lassen. Es wird aber noch dauern.“