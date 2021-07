Geboren und aufgewachsen in der Reingerser Katastralgemeinde Leopoldsdorf zeigte Christian Schlosser schon in jungen Jahren seine Vielseitigkeit. Nach der Pflichtschule besuchte er die Landwirtschaftliche Fachschule, machte die Ausbildung zum Forstfacharbeiter und war bis zum 26. Lebensjahr bei der Dachdeckerei Eschelmüller tätig. 1992 wechselte er in den Polizeidienst, den er heute noch erfüllt. Auch in der Gemeindepolitik fasste Schlosser schnell Fuß. Sein Einstieg erfolgte zur Jahrtausendwende, als er gleich als Vizebürgermeister einstieg. Fünf Jahre später war er dann schon Gemeindechef, bis er sich 2015 zurückzog. „Die Doppelbelastung zwischen Beruf und Berufung wurde zu groß“, so Schlosser, der freiwillig das Feld der Politik räumte.

In Sachen Musik ist der Alt-Bürgermeister immer noch aktiv. Schon als 15-Jähriger spielte er bei den „Legionären“ mit seinem Keyboard auf, ehe er dann viele Jahre lang beim „Happy Sound Sextett“ für feinste Tanz- und Unterhaltungsmusik sorgte. Seit 2015 ist er treues Mitglied der Waldviertler Kultband „Heglas“. Zudem bleibt ihm nun mehr Zeit fürs Radeln, Motorrad- und Skifahren. Sein Motto: „G’sund hackeln und in Bewegung bleiben ist besser als krank in der Pension sein.“

