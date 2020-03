Im Zuge der vorübergehenden Schulschließungen aufgrund des Coronavirus meldet sich jetzt NMS-Schrems-Direktorin Romana Weisgram zu Wort, versucht zu beruhigen.

„Schüler der Mittelschule Schrems sehen der durch die Behörden im Zuge der Corona-Pandemie angeordneten Aussetzung des Unterrichts gelassen entgegen“, schreibt sie in einer Aussendung. Alle Kinder besitzen einen Laptop und seien es gewohnt Lernplattformen zu nutzen, Aufgaben rauf- und herunterzuladen, sowie über elektronische Medien mit ihren Lehrern zu kommunizieren.

Die Schule verfüge über eine hauseigene sichere Serverlösung, die die Arbeit mit den digitalen Medien auch von zu Hause aus ermögliche. „So können Aufgaben ständig mit dem Lehrerkollegium ausgetauscht werden“, so Weisgram weiter. Schüler können auch in Teams und Gruppen arbeiten. Schoolfox (hier war man Pilotschule) wird zum Austausch mit den Eltern schon seit längerer Zeit verwendet. Weisgram: „Die Kinder können nun das, was sie im Regelunterricht gelernt und trainiert haben, anwenden und sind auf die Ausnahmesituation bestens vorbereitet.“