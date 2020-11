40 Jahre, nachdem Heini Staudinger in Wien sein erstes Schuhgeschäft gegründet hatte, wird er angesichts der Covid-Einschränkungen allmählich zum Freund des Online-Verkaufs. Nach dem Verbot auch der zweiten Hausmesse in den Waldviertler Werkstätten in Schrems hielt er nun die erste „Gea Online-Hausmesse“ ab – mit durchschlagendem Erfolg.

Mehr als 150.000 Euro Umsatz

Die Aktionstage liefen von 27. bis 30. Oktober (Mitternacht), schon am Freitag-Nachmittag waren laut Geschäftsführer Staudinger 150.000 Euro umgesetzt. „Wir sind sehr froh, dass wir das gemacht hatten. Es ist im Grunde fantastisch gelaufen“, strahlt er. „Im Grunde“ bedeutet, dass es doch einen Haken gab: Zum Start der Hausmesse am Dienstagmorgen brach der Server unter der Last von 6.000 zeitgleich gustierenden Online-Shoppern für mehrere Stunden zusammen. Kunden mussten auf später vertröstet werden, einige gingen wohl verloren.

Erzwungener Lernprozess, der ohnehin nötig war

Die erste Online-Hausmesse hat jedenfalls durch die Serverprobleme nun einen Lernprozess erzwungen, den es, so Staudinger, „in Zeiten wie diesen früher oder später sowieso gebraucht hätte… wer weiß, wie lange dieser Zauber noch anhält“. Es mussten Wege gefunden werden, um Prozesse so zu verteilen, dass der Webshop wieder laufen konnte.

Der einst eher ungeliebte digitale Laden hat bei Gea/Waldviertler schon das ganze Coronajahr ungeahnte Aufmerksamkeit erreicht. Das Problem, dass einige der physischen Gea-Läden von selbstständigen Partnern ohne eigenen Webshop betrieben werden, wurde laut Staudinger wie berichtet durch deren Umsatzbeteiligung an Webshop-Verkäufen in ihren Regionen wettgemacht – im Gegenzug müssen die Partner vor Ort für Umtausch bzw. Reklamationen zur Verfügung stehen.

CoV in Wiener Filiale: Schremser Trio sprang ein

Aktuell sind die Waldviertler Werkstätten primär durch Zulieferer von CoV betroffen. Ausfälle durch Infektionen oder Quarantäne bei Lieferanten sorgen für schwer erfüllbare Zeitpläne, das verlangt der Schremser Belegschaft einige Flexibilität ab.

Flexibilität wurde auch gezeigt, als die Filiale in der Lange Gasse in Wien wegen eines Coronafalles und Quarantäne für alle Kollegen kurzfristig lahmgelegt worden war – sie wird aktuell von Schremser Mitarbeitern betrieben. „Als die Botschaft vom Engpass durchgesickert ist, waren sofort Freiwillige da, die in Wien aushelfen wollten. Eine dreiköpfige Schremser Partie hält den Laden dort aufrecht“, freut sich Heini Staudinger. Der CoV-Positive erfreue sich an sich bester Gesundheit.

Geld für Zappa & Co: „Künstler sollen nicht die Strafe zahlen.“

Schon vor der Neuauflage des Lockdowns war ein für Mitte November geplanter Auftritt unter anderem von Johann „Zappa“ Cermak im Gea-Hotel zur Sonne am Schremser Hauptplatz zum zweiten Mal abgesagt worden. „Ein Konzert mit Zappa ohne Möglichkeit zum Trinken und Zusammensetzen macht auch keinen Spaß. Wir holen es nach, sobald die Rahmenbedingungen besser sind“, sagt Staudinger, der die Gage dennoch bezahlte: „Die Künstler sollen nicht die Strafe für die Handicaps durch die Regierung zahlen.“

Restaurant im Gea-Hotel schon vorm Lockdown im reduzierten Modus

Das Restaurant war aufgrund der hohen Covid-Vorgaben und ohnehin mit den Maßnahmen verbundenen Geschäfts-Rückganges schon vor dem Lockdown im reduzierten Modus. Es hatte nur noch von Freitag bis Sonntag geöffnet, ansonsten auf Betriebsküchen-Modus mit Option zum Abholen und Auslieferung geschaltet.

Die Nachfrage habe sich in Grenzen gehalten, grübelt der Chef über die Auswirkungen der Regierungs-Maßnahmen nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Psyche von Menschen: „Die Frage ist, ob nicht die Kur schlimmer als die Krankheit ist.“