SPÖ Brand verteilte Nelken und Lächeln zum Valentinstag.

Anlässlich des Valentinstags verteilten gfGR Alfred Ruso, GR Werner Traxler, GR Ing. Gerhard Schindl, GR DI Sascha Brandtner und Vbgm. Heinz Frank rote Nelken an unsere Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger am Marktplatz in Brand. Es konnten hierbei 150 Nelken verteilt und dadurch 150 mal ein Lächeln gezaubert werden.