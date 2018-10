Das Niveau der "FPÖ-Kommunikations-Kultur" ist auch in den Gemeinden schon angekommen...

Über die Gemeindebau-Projekte der ÖVP/AfG/FPÖ-Stadtregierung kann man durchaus geteilter Meinung sein und man sollte auch die Standpunkte der SPÖ nüchtern betrachten. Einige berechtigte Einwände seitens der SPÖ sind sicher nicht so einfach von der Hand zu weisen. Was aber gar nicht geht ist die Aussage von Wohnbau-Stadtrat B. Zeilinger (FPÖ) - unterlasse man eine Sanierung in frühestens 30, 35 Jahren, dann bliebe immer noch "günstiger Wohnraum" für Menschen, denen ein "solcher Standard" reiche...

Das klingt schon fast "menschenverachtend" und reiht sich auch nahtlos in manche Aussagen von FPÖ-Landes- bzw. Bundespolitiker/Innen ein. Vielleicht, Herr Wohnbau-Stadtrat sollte es oberste Priorität haben, zu schauen, dass es solch "günstigen Wohnraum" gar nicht erst brauchen würde, oder kennen Sie viele Menschen die nicht gern so schön wohnen wollen? Denken Sie einmal darüber nach, ihre Aussage klingt in etwa so - ist in 30 bis 35 Jahren kein Geld zum Sanieren da, ja dann lassen wir diesen Gemeindebau halt "verfallen", es wird ja auch Menschen geben, die dann darin "hausen" wollen...

Franz Döller, Gmünd

Welcher Teufel reitet die SPÖ......dass sie sich derart an diesem Projekt für ein leistbares Wohnen für meist junge Gmünder und Gmünderinnen ohne dicke Brieftasche verbeißen?

Der Versuch einer Antwort: Wahrscheinlich plagt sie eigentlich Ärger und Zorn über sich selbst, dass sie sich von Anfang an wider besseren Wissens und unter Missachtung der eigenen verdienstvollen Tradition des sozialen Wohnbaues einfach aus parteitaktischen Gründen dagegen gestellt haben.

Sicher, die geistige Umstellung ist schwer, denn so etwas hätte es in Gmünd in den letzten sieben Jahrzehnten nicht gegeben, dass die Schwarzen im Verbund mit ihren Koalitionspartnern ein wegweisendes Projekt einfach angehen und Zug um Zug umsetzen, in dem Sinne wie die Bürgermeisterin sagte: „ Wir machen es weil es die Menschen brauchen“.

Hilfreich wäre es auf jeden Fall, auch für zukünftige Projekte, wenn sich die SPÖ Fraktion im Gemeinderat vom hintergründigen Diktat der Parteialtvorderen emanzipieren könnte und damit frei wäre für ein gutes Miteinander für Gmünd.

DI Franz Breiteneder, Gmünd