Gmünder Plakatsalat: Nach der Wahl ist vor welcher Wahl?

Walter Rosenkranz beim Avia-Kreisverkehr in Gmünd. Foto: Foto privat

Nicht unbedingt förderlich ist in der Hinsicht, was ein NÖN-Leser aus Breitensee vorige Woche nach zwei Fahrten durch das Gmünder Stadtgebiet fotografisch festhielt: Zwei Monate nach der Bundespräsidentenwahl verspricht FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz etwa beim „Avia-Kreisverkehr“ an der B41 noch immer ein „Handeln im Auftrag des Volkes“, in der Weitraer Straße prangt immerhin die mittlerweile schon wieder korrekte Feststellung „Unser Präsident. VDB“.

Dafür fiele dem NÖN-Leser eine Erklärung ein: „Vielleicht soll das Bild des Präsidenten künftig nicht mehr nur in öffentlichen Gebäuden hängen, sondern auch an öffentlichen Plätzen.“ Er hofft, dass die kommende Landtagswahl kurz und schmerzlos wird – und die Straßen danach möglichst vorm Frühjahrsputz von den Plakaten befreit sind.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.