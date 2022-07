Ausgezeichnete Schriftstellerin zu Gast in Stadtbücherei Weitra

Werbung

Die international ausgezeichnete Schriftstellerin Iva Procházková aus Prag war in der Vorwoche in der Stadtbücherei Weitra zu Gast – nicht um ihre Werke zu präsentieren, sondern um sich ein Bild von einer kleinen Bücherei zu machen. Derzeit läuft ein gemeinsames Projekt von Interreg und Treffpunkt Bibliothek auf österreichischer und tschechischer Seite. Jeweils vier Autoren besuchen kleine Büchereien in ihrem Nachbarland, sammeln Eindrücke und schreiben darüber. Diese Geschichten werden in einem Buch zusammengefasst. Dass Procházková nach Weitra kam, war Zufall: „Eigentlich war eine tschechische Kollegin vorgesehen. Die hat sich aber kurzfristig verletzt. Da ich Deutsch spreche und mir das Projekt am Herzen liegt, bin ich eingesprungen.“

Büchereileiterin Elfriede Moser und ihr Team waren von der Autorin begeistert. Für Procházková war es der erste Besuch in Weitra. „Diese Mischung aus Provinz und Kunst ist einmalig, die Leute bemühen sich um etwas, das spürt man.“ Es soll nicht ihr einziger Besuch bleiben, im Herbst wird sie eine Lesung geben.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.