Sergio Bambaren: Weltbestsellerautor besuchte Gmünd

„Wir freuen uns, einfach so dazu gekommen zu sein“, sagte Birgit Stark. Silvia und Martin Figl aus Bambarens Managementteam lasen Passagen aus den in über 40 Sprachen erschienenen Büchern „Der träumende Delphin“ und „Der Bote“ auf Deutsch. Sie erinnern daran, das Leben nicht einfach so vorübergehen zu lassen, sondern seine Träume zu verwirklichen.

Das weitere Gespräch zwischen Autor und Gästen über sein Werk und sein Wirken als Umweltschützer erfolgte auf Englisch, eine Übersetzung wurde nicht benötigt. Der Funke der Begeisterung sprang über und es ergab sich eine bereichernde Interaktion. „Rosi & Die Gäng“ sorgten für den musikalischen Rahmen.