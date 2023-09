„Progress #15“: Jubiläum wird auch ein Abschied

Der Waldviertler Kulturverein bzw. das KünstlerInnen-Kollektiv „Subetasch“ lädt bereits zum 15. Mal zum „Progress Festival“ - heuer zum letzten Mal im Wald4tler Hoftheater. Am 1. (ab 18 Uhr) und 2. September (ab 15 Uhr) wird das romantische Ambiente neu in Szene gesetzt und mit zeitgenössischer, experimenteller und elektronischer Musik bespielt.

Dazu kommen Installationen und Performances. Heuer gibt es Electro-Beats der Wiener Künstlerinnenband „Die Fitten Titten“, Hybrid-Club-Sounds von Kenji Araki und MARAws oder Synthi-Trash-Punk von „Szene Putzn“. Beeinflusst von Punk und Industrial kreiert „Idklang“ experimentelle elektronische Musik von Drone bis zu „High Energy“. DJ-Verstärkung der „Subetasch Residents“ kommt etwa von Elsa Malou aus Wien oder Austin Powers und Schaumstoff aus Prag.

Dazu wird im „Offtheater“ noch zwei Mal das Stück „Versuch, irgendetwas zu verstehen“ von Euforia & Herbst gezeigt. Die Off-Produktion wurde von den Autoren Jakob Kraner und Johannes Bode gemeinsam mit den Schauspielern Rina Juniku, Michaela Schausberger und Philipp Stix entwickelt. Humorvoll wird dabei der Frage nachgegangen, ob man „Endspiel“ von Samuel Beckett zu Ende spielen oder auf zwei Pferden gleichzeitig reiten kann.

Kleines Jubiläum und Neustart. Das kleine Jubiläum und der kleine bevorstehende Neustart lassen die Künstler über die letzten Jahre und das „Subetasch Kollektiv“ selbst nachdenken. Ihre vielen treuen Gäste bitten sie mit einer speziellen Aktion, einer „Talenteshow“, auf die Bühne – Freiwillige tatsächlich, die anderen symbolisch.

Subetasch-Obmann Johannes Bode zum bevorstehenden Abschied: „Das Hoftheater war bisher optimal. Wir wachsen langsam, aber doch, und der Saal ist halt mit 170 Sitzplätzen begrenzt.“ Das Hoftheater sei naturgemäß auf Theater ausgelegt, das Festival unterbreche den Ablauf. Bode: „Wir sind sehr froh und dankbar, dass uns das Hoftheater-Team zwölf Jahre lang hat machen lassen.“ Die ersten beiden Events fanden in der Conrathstraße, das dritte in der Eisenberger Fabrik statt.“

Vage Ideen für eine neue Location gebe es, allerdings ohne Lage an der Franz-Josefs-Bahn, welche die Künstler in Pürbach schon sehr schätzen. „Jedenfalls ist Progress Nummer 15 eine Zäsur. Das Festival wird in einer anderen Location sicher anders aussehen und anders funktionieren“, so Bode.

Details: subetasch.org