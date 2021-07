An einer der bekanntesten Baustellen in der Landeshauptstadt gibt es derzeit an der Gmünder Baufirma Leyrer+Graf kein Vorbeikommen: Der Kreisverkehr am Europaplatz in St. Pölten soll in den kommenden Monaten einer Kreuzung weichen. Das Baufeld wird von allen Einbauten freigemacht. Leyrer+Graf wurde mit den Erd- und Baumeister- sowie Kabelverlegearbeiten beauftragt. Aktuell stehen an den Ausfahrten des mehrspurigen Kreisverkehrs einige Vorarbeiten an, der tatsächliche Umbau soll 2022 starten.

Bei Leyrer+Graf sind die Arbeiten an der Baustelle indes schon im Herbst angelaufen. Das Bauunternehmen stellt etwa 1.000 Meter Künette mit einer durchschnittlichen Tiefe von rund 1,80 Metern her. Dort werden unter anderem 2.500 Meter Lichtwellenleiterleerrohre und 350 Meter Straßenbeleuchtung verlegt. Leyrer+Graf rechnet damit, dass seine Arbeiten an der St. Pöltener Baustelle im September abgeschlossen sein werden. Während der Bauzeit sind 23 Nachteinsätze und zwei Einsätze an Wochenenden für die Arbeiten notwendig.

Der Kreuzungsumbau am Europaplatz und den angrenzenden Straßen wird erst ausgeschrieben. Der Kreisverkehr ist einer der Verkehrsknotenpunkte der Stadt, die Umgestaltung soll mehr Sicherheit bringen – und eine Attraktivierung für Radfahrer und Fußgänger.

StartinHorn. Der Spatenstich zu einer anderen Baustelle erfolgte hingegen erst vor Kurzem: In Horn entsteht bis Herbst 2022 um einen zweistelligen Millionenbetrag ein Gesundheitszentrum. Leyrer+Graf leistet die Baumeisterarbeiten für das viergeschoßige Gebäude samt Tiefgarage. Besonderes Augenmerk liegt auf einer nachhaltigen, umweltgerechten Umsetzung. Darüber hinaus soll das neue Zentrum helle, barrierefreie Räumlichkeiten und eine gute Erreichbarkeit bieten. CEO Stefan Graf betonte beim Spatenstich die hohe Bedeutung des Projektes.