Baustelle für Radweg & Parken läuft, jene für Basketball noch nicht

Ein Projekt „bis zum Sommer“ umsetzen zu wollen, das kann in Zeiten von Personal- und Materialengpässen eine Herausforderung sein. Im Sport- und Freizeitzentrum am ehemaligen Gmünder SV-Platz kann man aktuell ein Lied davon singen: Der über dem Eislaufplatz geplante Basketball-Court dürfte erst gegen Mitte Juli kommen. Die Arbeiten für die Radweg-Verbindung aus der Schremser Straße in die Schulgasse, Parkplätze und E-Ladestationen, die ursprünglich eher nach dem Sommer erwartet waren, sind indes angelaufen.

„Das ursprüngliche Ziel für die Fertigstellung geht sich leider nicht aus“, beteuert Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG), die im Gemeinderat Mitte Mai mit drei bis vier Wochen bezifferte Lieferzeit habe sich verzögert. Diese Woche soll demnach aber mit den Fundamenten für die beiden Korbanlagen gestartet werden, die Masten werden vom Wirtschaftshof in Eigenregie aufgestellt. Die Lieferung und Verlegung des Belages für das Spielfeld erhofft Hauer für Mitte Juli, zum Start soll wieder eine kleine Eröffnungsfeier organisiert werden.

Die Investition, die auch einen Schutz der Eisfläche vor UV-Strahlen gewährleisten soll, schlägt sich wie berichtet mit Anschaffungskosten von etwa 25.000 Euro zu Buche. Kommen soll ein hoch belastbarer, witterungsbeständiger Sportboden aus thermoplastischen Elastomere und Polypropylen, der zwischen den Saisonen rasch auf- und abgebaut werden kann. Alle Banden außer jenen direkt hinter den beiden Korbanlagen bleiben.

Foto: Werner Grubeck

Radweg-Direktverbindung für Schremser Straße und Schulgasse

Früher als ursprünglich erwartet liefen vor wenigen Tagen indes die Arbeiten für eine beleuchtete Geh- und Radweg-Verbindung aus der Schremser Straße am Sportareal vorbei in Richtung der Schulgasse an. Fast 150.000 Euro werden in die Hand genommen, um den einst schmalen Verbindungsweg aufzuwerten – der künftig eine wesentlich direktere und verkehrsberuhigtere Verbindung zu Schulen, Bahnhof oder Einkaufsmeile ermöglichen wird. Zugleich werden im Bereich zwischen Radweg und Eislauf- bzw. Basketballplatz etliche Kfz- und Rad-Abstellplätze sowie E-Ladestationen geschaffen. Die Zufahrt dazu soll künftig laut Vizebürgermeister Hauer von beiden Seiten der Schremser Straße – Ausfahrt Baumann/Teichkettenweg und Parkplatz Pension Meridianstein – möglich sein.

Hauer spricht auch von einer Vereinbarung mit der Firma Baumann, durch die die schon im Winter von Gästen des Eislaufplatzes genutzten Firmenparkplätze auch zum Durchfahren genutzt werden dürfen. Der Schranken zur Schulgasse könne somit nun geöffnet werden.