Ehrung durch Landeshauptfrau: Litschau hat beste Gemeindezeitung

190 Einreichungen in sieben Kategorien wurden von einer unabhängigen Fachjury aus der Medien- und Kommunikationsbranche gesichtet, 24 Auszeichnungen wurden am Ende vergeben. Gesucht waren die besten Gemeindezeitungen, die besten Websites, die besten Newsletter sowie die besten Social-Media-Auftritte.

Stadträtin Maria Ergott nahm in Vertretung von Bürgermeister Rainer Hirschmann in St. Pölten die Urkunde für die "Beste Gemeindezeitung" aus den Händen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner entgegen. Die "LIT/SCHAU" wird im Normalfall viermal jährlich durch die Gemeindeverwaltung - in Zusammenarbeit mit der Firma Werbewürze und der Druckerei Janetschek - erstellt und soll einen bunten Mix aus "Berichtenswertem aus unterschiedlichsten (Themen-)Bereichen der ganzen Gemeinde" darstellen, wie Amtsleiter Jürgen Uitz sagt. Neuigkeiten aus der Amtsstube sind genauso dabei wie Rückblicke auf abgeschlossene Projekte oder Berichte aus dem Vereins-, Kultur- und Wirtschaftsleben. Ein fixer Bestandteil ist auch der Teil der "Gesunden Gemeinde Litschau" mit aktuellem Bewegungsprogramm für Kinder und Erwachsene sowie Gesundheitstipps, auch Kochrezepte finden sich hier mitunter. Uitz: "Neben einem regelmäßigen Auszug aus der Gemeinde-Chronik von Karl Zimmel gibt es auch neuerdings eine Rätselseite für die jüngsten Leser, sodass wir mit Recht sagen können, dass die LIT/SCHAU eine Zeitung für Jung und Alt ist. Die ansprechende Aufbereitung der Daten sowie die grafische Gestaltung in Anlehnung an das Logo der Stadtgemeinde Litschau tragen natürlich nicht unwesentlich zum positiven Erscheinungsbild der Zeitung bei."

Das Blatt wird zur Gänze aus österreichischem Recyclingpapier und mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt. Für jede Stadtzeitung wird laut Uitz eine CO2-Bilanz erstellt, die alle unvermeidbaren Emissionen berücksichtigt und diese in Zusammenarbeit mit der Ökoregion Kaindorf durch Humusaufbau wieder in regionalen Ackerflächen bindet.