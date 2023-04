Stark-Buch-Frühling: Wie ist das mit der Wahrheit und den Lügen? .

Eigentlich hätte ja Daniel Glattauer den Stark-Buch-Frühling am Donnerstag im Palmenhaus eröffnen sollen, krankheitsbedingt musste die Lesung verschoben werden. Es ging also erst am Freitag mit Konrad Paul Liessmann los. Er las aus „Lauter Lügen“ und diskutierte – unter der Moderation von Stark-Buch-Geschäftsführerin Birgit Stark – auf der Bühne mit NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger. Am Samstag folgte Thomas Raab mit „Peter kommt später“.