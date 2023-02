Frühling mit Daniel Glattauer und weiteren Highlights in Gmünd

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Mit den E-Mail-Romanen „Gut gegen Nordwind“ und „Alle sieben Wellen“ erlangte Daniel Glattauer auch weit über den deutschsprachigen Raum hinaus Bekanntheit. Am 20. April kommt er nach Gmünd.

Zwar ohne Emmi und Leo aus den E-Mails, dafür aber mit seinem neuen Roman „Die spürst du nicht“. Aus diesem wird er beim heurigen Stark-Buch-Frühling im Gmünder Palmenhaus lesen. Das Team der Buchhandlung um Geschäftsführerin Birgit Stark lädt von 20. bis 22. April zur siebenten Auflage der Literatur-Veranstaltung.

Stimme geben, Lügen diskutieren, zu Krimi lachen

„Wir wollten Daniel Glattauer schon einmal nach Gmünd holen“, sagt Stark: „Als ich im Dezember die Vorschau des Verlages gesehen habe, habe ich mich gleich dafür eingesetzt, dass es diesmal klappt.“ In diesem Roman gibt Glattauer jenen eine Stimme, die sonst nicht zu Wort kommen. Tags darauf stellt Konrad Paul Liessmann „Lauter Lügen“ vor – ein Buch unter anderem über Meinungsblasen, Fake News und Irrtümer. Daran anschließend diskutiert Liessmann die angesprochenen Themen mit NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger.

Zum Abschluss am 22. April ist ein Abend mit Thomas Raab und seinem Krimi-Roman „Peter kommt später“ geplant. „Ein witziger und passender Abschluss“, findet Birgit Stark. Der Abend kann gemütlich ausklingen, für Musik sorgt die Gruppe „HaLiBo“. Insgesamt habe sich der Buch-Frühling als Format bewährt, sagt Stark.

Auch lokale Autoren lesen bei Stark

Die Buchhandlung setzt auch abseits davon Veranstaltungsakzente. In Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk findet am 20. März im Pfarrzentrum Gmünd-Neustadt ein Abend mit Ordensschwester Teresa Zukic statt. Am 31. März stellt der gebürtige Heidenreichsteiner Thomas Sautner im Palmenhaus „Nur zwei alte Männer“ vor, der Waidhofner Psychiater Markus Hirsch liest am 3. Mai in der Buchhandlung aus „Parallelen“.

Am 3. März startet die Stark-Buch Kinderwerkstatt: Da geht es zur Abwechslung in die Allgemeine Sonderschule Gmünd. Die Termine am 14. April und 12. Mai finden in der Buchhandlung statt, letzterer in Kooperation mit dem „UnterWasserReich“ Schrems.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.