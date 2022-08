Abschluss von Hin&Weg-Festival: „Es ist nicht wurscht“

Werbung

Es sei Propaganda, dem Volk zu sagen es habe keine Macht. Und: „Es ist nicht eh schon wurscht“, sagte der Düsseldorfer Calle Fuhr, derzeit im Leitungsteam des Volkstheaters tätig, dem Publikum zum „Finale“ am 21. August in Litschau. Sein Thema war die Klimakrise und ein konstruktiver Blick auf Problemlösungsstrategien, die er im letzten Jahr recherchiert hat. Wobei das ganze dann auch eine klare Handlungsaufforderung war: Das Problem sei bekannt, die Lösungen aber auch. „Sie telefonieren gern? Rufen Sie Michael Ludwig an – jeden Tag!“

Das „Hin & Weg“-Theaterfestival, das zum fünften Mal an zahlreichen unterschiedlichen Orten in Litschau Stücke, Lesungen, Hörspiele und Musik bot, beschrieb Calle Fuhr als großes Treffen, um Netzwerke herzustellen und sich auszutauschen. „Dieser Ort hat etwas Besonderes. Und es geht gar nicht so sehr um die Veranstaltungen, sondern um das Danach und die Begegnung mit den Anderen“, so Fuhr.

Calle Fuhr beim „Finale“-Monolog. Foto: NOEN

Dem besonderen Ort widmete sich die Produktion „Chronik der nördlichsten Stadt“ der Theaterkollektive „wohingenau“ und „kollekTief“. Das Stationentheater zum Jubiläumsjahr „100 Jahre Niederösterreich“ führte zwar nicht quer durch die Stadt, wie im Programmheft angegeben, sondern nutzte die Gegebenheiten rund um den Herrensee, um in längst vergangene Geschichten einzutauchen.

Statt die 200-Seiten-Chronik der Stadt abzuarbeiten, suchten sich die Theatermacher- und macherinnen ein paar dramatische Storys aus und inszenierten sie entsprechend: So etwa die Geschichte um die 1917 im See versenke Kirchenglocke, beeindruckend im Boot erzählt von der klatschnassen Alina Schaller. Oder die Geschichte der polnischen Flüchtlinge im Ersten Weltkrieg, die die Litschauer erst ablehnten, die aber dann zu Freunden wurden. „Geschichte entsteht aus Geschichten“, hieß es da. Und so sollte sich das Publikum, schließlich an einer festlichen Tafel angekommen, doch selber Geschichten über Litschau erzählen.

