Thomas Angerer legte beim Waldviertler Eisenmann in Litschau einen Start-Ziel-Sieg hin. Dritter Platz ging an Martin Leirer.

In Abwesenheit des großen Dominators der vergangenen Jahre, Daniel Niederreiter, der verletzungsbedingt passen musste, gab es beim 14. Waldviertler Eisenmann in Litschau am Sonntag ein neues Siegergesicht. Der Salzburger Thomas Angerer gewann den WEM Classic (Mitteldistanz) klar vor Matthias Raeke, Dritter wurde der aus Gastern stammende Martin Leirer, der sich damit auch den Landesmeistertitel holte. Im Sprintbewerb setzte sich der Garstener Christian Tortorolo durch.

