Ausbau bei Eschelmüller: Alles unter ein Dach

Unverhofft kommt oft bei Meisterdach Eschelmüller in Litschau: War der geplante Aufbau eines drei Hektar großen Betriebsareals wegen unverhofft hereingekommener Arbeit mehrmals und schließlich auf 2022 vertagt worden, so konnte die Baustelle in der Industriestraße nun doch noch im Herbst starten. Insgesamt werden vier Millionen Euro in die Hand genommen – um drei bisherige Standorte zusammenzuziehen, die Kapazitäten zu erweitern und den Maschinenpark aufzurüsten.

Die Verzögerung wird wie berichtet auf überregionale Material- und Personalengpässe zurückgeführt – und als Draufgabe auf die Hagel-Katastrophe im Raum Allentsteig, die den Betrieb monatelang forderte. „Kunden zu betreuen und deren Dächer zuzumachen hat Priorität gegenüber eigenen Plänen, daran wird unsere Baustelle nichts ändern. Wir sind froh über so viel Arbeit – und stolz darauf, viele gute Mitarbeiter zu haben, auf die wir uns in einer solchen Situation verlassen können“, betont Juniorchef Matthias Eschelmüller beim NÖN-Gespräch im provisorischen Büro-Container am Rande des künftigen Betriebsareals. Genau hier soll 2025 zum hundertjährigen Jubiläum der H. Eschelmüller GmbH mit einem schicken neuen Bürogebäude der Abschluss aller Arbeiten gefeiert werden.

Der Kreis wird sich dabei schließen: Das Büro soll im Herzstück des Betriebsareals, einer 63x41m großen, an der höchsten Stelle 13 Meter hohen Zimmereihalle mit drei trennbaren Bereichen, bereits in Eigenregie gebaut werden. „Wir werden in der Halle effizienter, produktiver und zeitgemäßer arbeiten können“, freut sich Holzbaumeister Andreas Haidl: In einem Abbundbereich soll künftig Holz im größeren Stil und hochpräzise zugeschnitten werden können – etwa eine Million Euro fließt in die Abbundmaschine und zwei Maschinen für die Spenglerei.

Ziel: Gemeinsamer Betriebs- Standort zum 100er

Die Flexibilität soll dank einer Verdreifachung der Lagerkapazitäten mit neuen Hallen und Regallagern steigen. Als Unterstützung ist auch die Anschaffung eines Hallenkrans vorgesehen. Indem ganze Dachstühle und Fertigteilhäuser künftig im Trockenen vorgefertigt und auf der Baustelle zügig zusammengebaut werden können, gehören wetterbedingte Stillstände bald der Vergangenheit an, sagt Matthias Eschelmüller. Erste Wände zur neuen Halle stehen, es sollen die einzigen Stahlbetonteile sein. Jetzt geht es an die Fundamentierung, dann an den Holzbau.

Die Firma Eschelmüller wurde 1925 als Dachdeckerei am Stadtplatz gegründet, aus Platzgründen schließlich in den Badergrabenweg übersiedelt – und dann in die Industriestraße erweitert. 1991 kam die Zimmerei dazu, 1999 die Spenglerei. „Mittlerweile haben wir drei Standorte, sind auch in Privatgebäude eingemietet“, schmunzelt Geschäftsführerin Claudia Eschelmüller. Sie hat ihr Büro noch am Badergrabenweg, wo auch Sekretariat und Buchhaltung sind, während Sohn Matthias im Container arbeitet.

Ziel ist es, Zimmerei, Lagerhallen bzw. -plätze und ein eigenes Heizhaus für die Hallen bis Sommer 2022 abzuschließen. 2025 sollen alle Standorte zusammengefasst sein. Dazu wird in der aktuellen Zimmerei in der Industriestraße – nach deren Übersiedlung rüber in die neue Halle – die Spenglerei eingerichtet, die hat nach Jahren der Expansion auch schon ein massives Platzproblem.

Entlastung für Personal – und neue Aufgaben

Bei all den Maßnahmen gehe es nicht um Personaleinsparungen, wird betont: Zusätzliche Fachkräfte seien immer gefragt. Die Produktion solle aber effizienter, flexibler und wetterunabhängiger, Personal für andere Aufgaben freigespielt werden. Binnen weniger Jahre wurde die Belegschaft auf etwa 60 Mitarbeiter verdoppelt, aus etlichen langgedienten Kollegen sticht Walter Volkmann hervor: Er wurde soeben von Claudia und Matthias Eschelmüller für 45 Dienstjahre beim immer gleichen Betrieb geehrt.