Boote von Verleih am Herrensee werden versteigert

Werbung

Nachdem Erneuerung und Instandhaltung der Bootsflotte am Herrensee wie berichtet von der Stadtgemeinde auf den Pächter übergegangen sind, werden die alten Boote nun zum Verkauf angeboten – in einem Bietverfahren.

Insgesamt sechs Elektroboote, fünf Tretboote, zwei Ruderboote, zwei Kajaks und ein Surf-Bike können am 14. Mai zwischen 9 und 11 Uhr bei der Kläranlage besichtigt und erworben werden. Kaufangebote sind in einem verschlossenen Kuvert mit Kontaktdaten und Bezeichnung des Bootes während des Besichtigungszeitraumes abzugeben. Die Zuschläge an die Meistbieter werden in einer eigenen Vergabesitzung unter Leitung von Bürgermeister Rainer Hirschmann erteilt, die Anbieter sollen unmittelbar danach informiert werden.

„Sämtliche Boote und Gegenstände sind in gebrauchtem Zustand und daher kann weder Garantie noch Gewährleistung übernommen werden“, wird seitens der Stadtgemeinde betont: „Alle Exponate sind vom Käufer vor Abholung zu bezahlen und anschließend auch selbst nach vorheriger telefonischer Vereinbarung abzutransportieren.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.