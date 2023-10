Verdienste gewürdigt: Ehrenzeichen für Ewald Volk und Franz Freisehner

Wesentliche Beiträge hat Ewald Volk zuletzt in der Weiterentwicklung der Fachhochschule St. Pölten und insbesondere des Bereiches Medienmanagement geleistet: Seit 2011 lehrt er in diesem Studiengang, war bis 2021 sieben Jahre lang längst dienender Studiengangsleiter und ist Vorsitzender des Betriebsrates und als solcher auch Mitglied des Aufsichtsrates der FH-St. Pölten GmbH. Volk wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ verliehen.

Der 68-Jährige lebt in Litschau und war als Bundesbeauftragter für das Waldviertel an der Ideenfindung und Umsetzung des grenzüberschreitenden Access Industrial-Park Gmünd/České Velenice maßgeblich beteiligt. Als Eigentümervertreter für das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr war Volk acht Jahre lang Aufsichtsrat in der NÖ Grenzlandförderungs GmbH. Nach der Gründung von Radio Waldviertel war er von 2002 bis 2010 Geschäftsführer mehrerer Lokalradiosender in NÖ und Burgenland.

Ewald Volk ist zudem Mitglied des Institutsvorstandes des Wifi NÖ der Wirtschaftskammer und leitet den Kontrollausschuss des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ. 20 Jahre lang hatte er im SWV die Funktion des Vorsitzenden der Sparte Information und Consulting inne. „Natürlich freut einen die durch diese Ehrung entgegengebrachte Wertschätzung. Sie lässt aber auch darüber nachdenken, schön langsam an den Unruhestand zu denken“, wird Volk in einer Aussendung des SWV zitiert.

Thomas Schaden, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes NÖ, gratulierte demnach: „Wir freuen uns mit Ewald Volk über die verdiente Ehrung. Sein Wirken für die NÖ Wirtschaft zeichnet sich vor allem durch seinen Einsatz für faire Bedingungen für die Medienunternehmen in NÖ aus. Zugleich hat er einen großen Anteil an der Stärkung der regionalen Entwicklung und sein Einsatz für neue Angebote im Medienbereich brachte wesentliche Impulse.“

Franz Freisehner ist seit mittlerweile einem Jahr im Politik-Ruhestand: Er war von 2002 bis Ende September 2022 für die SPÖ Bürgermeister der Marktgemeinde Brand-Nagelberg, nun wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ geehrt. Beruflich verabschiedete sich Freisehner schon im Dezember 2021 in den Ruhestand - er war Kommandant der Polizeiinspektion Schrems.