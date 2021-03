Am Herrensee tut sich was. Nach Jahren im Dornröschenschlaf wurde etwa das Strandbad-Restaurant wieder erweckt. Und nur einen Steinwurf davon entfernt wird gerade das ehemalige Hoteldorf Königsleitn, das unter Führung von Zeno Stanek mit Jahreswechsel wie berichtet zum Theater- und Feriendorf Königsleitn geworden ist, auf Vordermann gebracht. Insgesamt 4 Millionen Euro steckte Stanek mit Investor Günter Kerbler in Kauf und Umbau der Tourismusinstitution, die von 2009 bis zum Herbst 2020 vom niederländischen Ehepaar Riet und Harry Biemans geführt worden war. Seit der Übernahme ist viel geschehen.

Nach den Hotelzimmern geht’s an die Appartements

Empfangsgebäude, Restaurant und Seminarräume wurden bereits im Vorjahr komplett überarbeitet – beherbergen jetzt neben dem Hauptraum samt Kamin auch zwei Extrastüberl, zwei Bühnen und eine kleine Bibliothek. Seit Kurzem ist auch die Sanierung der Hotelzimmer abgeschlossen. „Dort wurden die Böden und die Bäder komplett erneuert“, schildert Geschäftsführer Stanek. „Jetzt starten wir damit, die 56 Appartements grundzusanieren.“ Dabei werden die Häuser auch umbenannt – passend zum Theaterschwerpunkt nach Dramatikern. Damit will man im Sommer fertig sein.

Tennishalle als Herzstück

Noch das gesamte Jahr wird Stanek und sein Team der Umbau der Tennishalle zum Proben- und Veranstaltungshaus beschäftigen. Statt fliegender Filzbälle sollen dort künftig Theaterproben und -aufführungen zu sehen sein, ebenso wie Bälle oder Hochzeiten. Mittlerweile wurde die Halle entkernt, im Außenbereich wurde mit Erdarbeiten begonnen.

„Im Zuge dessen überprüfen wir auch die Statik und die generelle Bausubstanz“, erklärt Stanek. „Gleichzeitig laufen aber schon die Vorbereitungsarbeiten für den Innenausbau.“ Herzstück sollen flexibel einsetzbare Zwischenwände sein, wodurch das Gebäude auch mehrfach nutzbar werden wird. Mit dem Innenausbau soll demnächst gestartet werden.

Hotelbetrieb wartet auf den Start

Während die Umbauarbeiten ungehindert weiterlaufen, steht der Hotelbetrieb jedoch aufgrund der Corona-Pandemie noch komplett still. „Auch dort wären wir bereit, warten aufs Aufsperren“, betont Stanek. Die Buchungslage sei gut, derzeit müssen Urlaubswillige aber immer wieder vertröstet werden. „Der Drang der Menschen, zu uns zu kommen, nach den anstrengenden Monaten Ferien zu machen, ist groß“, sagt Stanek. „Sobald wir aufsperren dürfen, werden Menschen hier sein.“

Pläne für 2021

Neben den Umbauarbeiten stünde für 2021 im Theaterdorf einiges auf dem Plan. „Das Jahr ist durchstrukturiert, wir haben etliche Theater-Workshops geplant“, sagt Stanek. „Das Osterprogramm werden wir noch nicht machen dürfen, aber wir hoffen, dass wir dann ab Pfingsten beginnen können.“ Weiters will man auch Schülergruppen und Firmen ansprechen, sowie das Sportangebot forcieren – den Anfang macht dabei etwa ein E-Bike-Verleih in Kooperation mit Daniel Riedl aus Leopoldsdorf.

Alles steht und fällt freilich mit dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Stanek: „Die Weichen wären gestellt, wir warten nur mehr aufs Loslegen!“