Wie hat ein verschuldeter Bauer das Begräbnis eines Verwandten finanziert? Was haben Jugendliche mit dem Hof gemacht, wenn ihre Eltern verstorben sind? Diese und ähnliche Fragen zu einer längst vergangenen Zeit versucht Stefan René Buzanich in seinem Werk „Die Lebenswelt der dörflichen Untertanen der Herrschaft Litschau in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts“ zu beantworten. Es handelt sich dabei gleichzeitig um den 60. Band der Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes.

Wie alles begann

Stefan René Buzanich hat sich im Rahmen seiner Doktorarbeit mit historischen Verlassenschaftsabhandlungen befasst. Rechts das Cover: Die Lebenswelt der dörflichen Untertanen der Herrschaft Litschau in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. privat

Buzanich lebt in Wien und hat im Rahmen seiner Doktorarbeit – die neben seinem eigentlichen Beruf entstand – zur Vergangenheit der Region um Litschau geforscht. Grundlage waren 300 Jahre alte Handschriften zu Verlassenschaftsabhandlungen. Seine beruflichen Wege als Hortpädagoge führten ihn nach St. Pölten, die Handschriften hat er im dortigen Landesarchiv gefunden. Interesse dafür habe er schon länger, erzählt Buzanich.

Auch im Rahmen seiner Magisterarbeit hat er sich schon damit beschäftigt, insgesamt habe er fünf Jahre mit den Handschriften verbracht – digitalisieren und übertragen inklusive. Freilich waren nicht alle Handschriften einfach zu lesen. Aber: „Es hat mir Freude gemacht.“

Der Präsident des Waldviertler Heimatbundes, Thomas Winkelbauer, war einer der Betreuer von Buzanichs Dissertation. Damit war der Grundstein dafür gelegt, dass die Arbeit nun auch in Buchform veröffentlicht wird.

Buch als Anregung zur Ahnenforschung

Der wissenschaftliche Hintergrund bleibt auch in der Buchform erhalten. Bloß: „Ich habe gelernt, Wissenschaft so zu erklären und zu schreiben, dass es verständlich ist“, erklärt Buzanich. Das Werk soll auch zu individueller Vertiefung anregen – wie etwa der Ahnenforschung.

Antworten für seine Arbeit fand er in den Verlassenschaftsabhandlungen: „Ich stelle Fragen an die Texte.“ Sie haben Buzanich in viele Bereiche der damaligen Lebenswelt einblicken lassen: Arbeit, Familie, Glaube und Religion, Krankheit und Tod. Interessante Erkenntnisse aus den 300 Jahre alten Schriften seien etwa Streitigkeiten von Geschwistern ums Erbe gewesen – oder dass Witwen bereits nach wenigen Monaten wieder geheiratet haben, anstatt das Trauerjahr abzuwarten. Und auch die finanzielle Situation: „Damals waren die Leute in der Region bettelarm. Scheinbar haben die Bauern täglich Sauerkraut mit Brot gegessen“, sagt Stefan René Buzanich.

Der Autor und das Waldviertel

Zur Region um Litschau hat Stefan René Buzanich eine ganz besondere Verbindung: Seine Mutter stammt aus Schönau. Die Besuche bei der Großmutter seien für ihn in der Kindheit der Höhepunkt des Jahres gewesen, erzählt er. Als Erwachsener komme er nun immer wieder gerne ins Waldviertel: „Das ist für mich eine Rückkehr und eine Suche nach meinen Wurzeln.“

Nachvollziehbar also, dass er sich in seiner Doktorarbeit mit der Region beschäftigen wollte. „Ich bin sehr stolz darauf, weil es für mich das erste Buch ist, das komplett von mir ist“, sagt Buzanich: „Mich hat es immer gestört, dass die Region um Litschau so wenig erforscht ist. Es ist mein Beitrag, der Region etwas zu schenken, das sie vorher nicht hatte.“