Einbrüche bei Meisterdach Eschelmüller: Schaden weit höher als Beute

Trotz Sicherung durch Alarmanlagen wurde in der Nacht auf vorvergangenen Freitag in die alte und die neue Produktionshalle und auch ins provisorische Containerbüro von Meisterdach Eschelmüller eingebrochen. - Der Betrieb befindet sich wie berichtet mitten in einem millionenschweren Bauprojekt, das drei bisherige Standorte in einem neuen Betriebsgebäude in der Industriestraße zusammenfasst. „Die Sirenen wurden abgeschlagen, damit der Alarm nicht losgeht, Fenster, Türen und Tore aufgebrochen“, sagt Matthias Eschelmüller: „Die Beute war im Vergleich zum Sachschaden geringwertig.“

Maschinen, Werkzeug oder Laptops wurden nämlich nicht angerührt, die Einbrecher hatten es lediglich auf Bargeld aus Getränkeautomat, Barkassen und einer kleinen Handkassa abgesehen. Eschelmüller verortet die Höhe des entwendeten Bargelds im niedrigen vierstelligen Bereich, jene des Sachschadens aber vor Vorliegen einer definitiven Bewertung im mittleren fünfstelligen Bereich. Die notdürftige Reparatur wurde freilich umgehend eingeleitet.

Mehrere Spuren sichergestellt. Seitens der Polizei, die heuer bereits zwei ähnliche Vorfälle bei Litschauer Betrieben – einen im Jänner, einen im Mai – registriert hatte, wurden mehrere Spuren sichergestellt. Die Auswertung läuft.