Ernst Köpl nach 20. Kulturimpuls: „Keinesfalls aufhören“

Mit dem Kabarettduo „Flo und Wisch“ im Kulturbahnhof ist die 20. Saison des Litschauer Kulturimpuls zu Ende gegangen. Für Organisator Ernst Köpl geht es nach einem kurzen Rückblick rasch weiter: Das Programm fürs nächste Jahr steht nämlich schon.

„Die Karten in der Kulturbranche sind neu gemischt. Das neue ‚Ausverkauft‘ ist, wenn die Hälfte der üblichen Besucher kommen“, spricht Köpl den schwierigen Start ins heurige Jahr an. Er dürfe nicht jammern, in Litschau könne man insgesamt zufrieden sein. Eine der größeren Herausforderungen war etwa der Abend mit Andy Lee Lang: „Das war eine in der Organisation anspruchsvolle und teure Veranstaltung, die bis zuletzt auf der Kippe stand. Erfreulicherweise konnten wir es trotzdem machen.“

Wirkliche Selbstläufer gebe es für Kultur-Veranstalter kaum mehr. Trotzdem – oder gerade deshalb – lautet Ernst Köpls größtes Ziel: „Weitermachen, keinesfalls aufhören.“ So will er auch in der 21. Saison eine bunte Mischung aus Kabarett, Musik und Unterhaltung (siehe Infobox) nach Litschau holen.

