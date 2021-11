Erster Hunderter im Pflegezentrum

Sie ist die erste Bewohnerin, die seit dem beinahe zehnjährigen Bestehen des PBZ Litschau ein solches Jubiläum begehen konnte. Neben ihren sechs Kindern gratulierten auch PBZ-Direktor Johann Deinhofer und einige Ehrengäste. Bürgermeister Rainer Hirschmann löste sein Versprechen ein, dass die Stadtkapelle Litschau den ersten Hunderter mitfeiern werde.

Leopoldine Anibas freute sich über die musikalischen Geburtstagsgrüße der Stadtkapelle. Die Glückwünsche von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überbrachte Hadmar Senk von der Bezirkshauptmannschaft. Von der Stadtgemeinde Litschau gratulierten auch Vizebürgermeister Johannes Heißenberger und Gemeinderätin Elisabeth Katzenbeißer. Die Jubilarin genoss ihren besonderen Tag und die unterhaltsamen Stunden.

Leopoldine Anibas lebte in Wielandsberg und ist im Jänner 2013 in das Pflegeheim Litschau eingezogen. Sie fühlt sich in der neuen Wohngemeinschaft wohl, hat neue Freundschaften im Haus geschlossen und nimmt trotz ihres stolzen Alters am gesellschaftlichen Leben teil. Besonders stolz ist sie auf ihre sechs Kinder, die 14 Enkelkinder und 22 Urenkerl – sie freut sich immer über deren Besuche.