Erstes Wochenende beim „Schrammel.Klang“: Das Jüdische im Wienerischen

Man hätte es sich exotischer vorstellen können. Und sich denken können, dass die Entfernung zur Schrammelmusik größer erscheint. Dem war gar nicht so, als am Litschauer Herrensee am vergangenen Wochenende Klänge von Klezmer-Musik ertönten. Dabei handelt es sich um eine Volksmusiktradition aus dem Judentum.

Zeno Stanek, Initiator und Intendant des „Schrammel.Klang.Festival“, und das Team rund um ihn haben diese Musikrichtung am ersten Wochenende des heurigen Festivals in den Mittelpunkt gerückt. Da trafen schon zur Matinee am Samstag Mandys Mischpoche und Kabane 13 mit Christian Tesak auf der Bühne des Herrenseetheaters aufeinander. Die Reihen waren gut gefüllt, die Stimmung gut. Wer mit Klezmer-Musik bislang noch wenig Berührungspunkte hatte, für den dürfte das ein gelungenes Kennenlernen gewesen sein. Die Musiker waren bunt zusammengewürfelt – aber auch das machte das Dargebotene nicht wirklich exotisch.

Vereinten Mandys Mischpoche und Kabane 13 anlässlich des Klezmer-Schwerpunktes am ersten Wochenende des „Schrammel.Klang.Festivals“: Andreas Teufel, Stefan Angerer, Amanda Rotter, Hannes Laszakovits, Christian Tesak, Antonis Vounelakos und Johannes Münzer auf der Bühne des Herrenseetheaters. Foto: Anna Hohenbichler

Die Formation streifte musikalisch in mehrere Richtung, im Kern war aber bald zu erkennen, worum es an diesem Wochenende insgesamt ging: die jüdische Musikrichtung mit dem Wienerlied zu vereinen. Amanda “Mandy“ Rotter sang in jiddischen und auch sephardischen Liedern, kurz darauf gab es Duetts mit Christian Tesak im Wiener Dialekt. Wie Zeno Stanek rückblickend formuliert: „Die Schwingungen der Klezmer-Musik fügen sich optimal in jene der Schrammelmusik.“ Der Samstag bot auch am Abend Highlights, die Gruppe „Neue Wiener Concert Schrammeln“ und Karl Markovics gaben ein Konzert unter dem Titel „Tiere alles Tiere“, danach luden Beatrix Neundlinger, Georg Herrnstadt und Peter Marnul zu „Das Beste aus der Proletenpassion und andere Schmankerl“. Der Sonntag klang mit dem Vienna Klezmore Orchestra aus.

Auch das Vienna Klezmore Orchestra gastierte in Litschau. Foto: privat

Zeno Stanek spricht von rund 4.500 Besuchern am ersten Wochenende. Die Gastronomie wurde rund um eine „Schmankerlgasse“ neu ausgerichtet. „Es hat alles gut funktioniert – zum Glück“, sagt er. Und bemerkt: „Die Bühnen am Schrammel.Pfad verschmelzen immer mehr mit der Natur. Es entsteht fast eine Symbiose und das ist gut so.“ Das zweite Wochenende steht im Zeichen des 60. Geburtstages von Peter Havlicek. „Seine“ Neuen Wiener Concert Schrammeln treten am Samstagabend mit Ernst Molden auf. Am Sonntagvormittag gibt es ihm zu Ehren eine „Geburtstagsmelange“ mit Marie-Theres Stickler, Katharina Hohenberger, Robert Kolar und Karl Ferdinand Kratzl.