Fernwärmenetz wächst: Zwischen Boom und Fachkräfte-Mangel

Die Tür zu einem großen Ofen geht auf, drinnen lodert ein kleines Feuer. „Eine größere Flamme brauchen wir momentan nicht“, sagt Erwin Hauer: Als 2010 in die Errichtung und den Betrieb eines Biomasse-Heizwerkes investiert wurde, sei man nicht davon ausgegangen, dass Fernwärme einen derartigen Boom erfahren würde. Und doch kam er. Die HW Haustechnik GmbH mit Sitz in Horn betreibt das Heizwerk seit zwölf Jahren, dazu gehört ein wachsendes Fernwärmenetz in Litschau.

Aus ein bis zwei Neuanschlüssen wurden knapp 30. Miteigentümer ist der Gas-, Heizungs- und Elektrospezialist Hauer GmbH rund um Geschäftsführer Erwin Hauer aus der Litschauer Bahnhofstraße. Neben jenem in Litschau betreibt das Unternehmen auch Werke in St. Martin und Thaya. In der Schrammelstadt wird das Netz aktuell erweitert, unter anderem in der Arnbergstraße laufen die Bauarbeiten.

Geschäftsführer Erwin Hauer spricht von 26 Neuanschlüssen im heurigen Jahr, davor seien es etwa ein bis zwei Neuanschlüsse im Jahr gewesen. Dazu kommt ein knappes Dutzend Netzverdichtungen vor allem am Stadtplatz und im nächsten Jahr soll es mit dem Ausbau in Hinterzeile, Birkenstraße, Eichenstraße und der zweiten Hälfte der Hörmannser Straße weitergehen. Zusätzlich zu den Biomasse-Heizwerken betreue die HW Haustechnik, sagt Hauer, Pellets-Nahwärmeanlagen in über 35 Mehrparteienhäusern im Wald- und Weinviertel.

Baustellenbesichtigung in der Arnbergstraße. Das Bild ist derzeit vielerorts zu sehen: Ein Graben mitten auf der Fahrbahn, drinnen liegen Leitungen. Das Auf- und Zumachen der Straße sowie das Verlegen der Leitungen übernehmen andere Betriebe, Hauers Team kümmert sich danach um die Installationen zu und in den Häusern. Der Netzausbau ist eine Investition, refinanziert von den Gebühren der Anschlussnehmer. Die Wärme kommt aus Hackgut: „Wir beziehen es von Waldbesitzern aus der Region, im Umkreis von 30 Kilometern“, sagt Hauer.

Mit den Kapazitäten im Litschauer Heizwerk komme man trotz des Ausbaus aus. Was eher eine Herausforderung ist: „Es ist schwierig, Lehrlinge und Facharbeiter zu bekommen.“ In Litschau werden 44 Mitarbeiter beschäftigt, bei der HW Haustechnik in Horn vier und beim Weitraer Installationsbetrieb Göschl, den Hauer vor Jahren übernommen hat, zehn.

