Feuerwehrhaus-Neubau: Lösung ist noch nicht gefunden

Schmale, alte Tore und Fenster, eine nicht mehr ganz intakte Fassade und kein separater Parkplatz im Einsatzfall: An den Problemen am und rund ums Feuerwehrhaus, auf die die Litschauer Floriani schon im Herbst 2020 hingewiesen hatten, hat sich nicht viel geändert. Wie berichtet, wurde damals eine Arbeitsgruppe zwischen Feuerwehr und Stadt eingerichtet. Was hat sich dort seitdem getan?

„Nicht viel“, resümiert Feuerwehr-Kommandant Reinhard Hable. Was ihm und seinen Kameraden 2020 Kopfzerbrechen bereitet hat, waren unter anderem anstehende Reparaturen. Dringend nötige Arbeiten seien erledigt worden, sagt er nun. Am angesprochenen Platzmangel habe sich allerdings nichts geändert. „Bei unseren Tankwagen müssen wir die Außenspiegel einklappen, um in die Garage zu kommen. Die Mannschaft muss direkt auf der Hauptstraße in die Einsatzfahrzeuge einsteigen und die Parkplatzsituation ist bei einem Einsatz für unsere Mitglieder schon untragbar. Man muss einige Runden drehen, um überhaupt eine Parklücke zu finden. Das kostet Zeit, die bei einem Einsatz kostbar ist“, erklärte Hable im Herbst 2020.

Fahrzeuge sollen adäquaten Platz bekommen

Damals gab es schon Gedanken zu einem Neubau des Feuerwehrhauses, eventuell beim Bauhof in der Reitzenschläger Straße. Die Ausarbeitung eines Konzeptes wurde auf die Agenda der Arbeitsgruppe geschrieben, die hat sich nun zu erneuten Gesprächen getroffen. „Wir wollen ein Feuerwehrhaus, das ganz einfach den Richtlinien entspricht – ohne jeden Firlefanz. Es soll nur dem Standard entsprechen“, betont Kommandant Hable: „Einen Prunkbau wird‘s bei uns nicht geben.“ Die adäquate Unterbringung der Fahrzeuge sei aber ein wichtiges Kriterium. „Natürlich ist auch die Finanzierung ein wesentlicher Punkt, wobei ich mir um den Anteil der Feuerwehr keine Sorgen mache“, sagt er.

Gehen die Planungen zu einem Neubau in Richtung des Bauhof-Geländes, sieht er für die Wehr logistische Herausforderungen. Die Idee zum angedachten gemeinsamen Bau mit einer anderen Organisation musste verworfen werden. Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) bestätigt, dass unabhängig davon an einer Lösung für das Feuerwehrhaus festgehalten werde. Er wolle der nächsten Gemeinderatssitzung im Frühjahr aber nicht vorgreifen.

