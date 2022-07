Letztes „Nagerlsterz“-Konzert: Abschied mit Verzögerung

Werbung

Eigentlich hätte es schon Ende November soweit sein sollen. Dann machte Covid wieder einen Strich durch die Rechnung, nun gibt es einen neuen Termin: Die Band „Nagerlsterz“ gibt am 23. Juli im Kommunalzentrum Gastern ihr letztes Konzert.

Gegründet wurde die Gruppe vor inzwischen 16 Jahren von Ernst Köpl, die Mitglieder kamen vor allem aus dem Raum Litschau. Und hießen: Ernst Köpl, Manfred Ergott, Marc Bruckner, Andi Pfandler und Nora Parlov. Bruckner und Ergott stiegen 2013 aus, Jasmine Kreuzer und Raphael Schuster kamen dazu. Zuletzt seien die Herausforderungen für die Band gestiegen, blickte Köpl schon im Herbst in der NÖN zurück. Die familiären und beruflichen Situationen der Musiker haben sich verändert, Entfernungen zueinander sind durch Umzüge größer geworden – deshalb nun der Schlussstrich. Eines war nach der Absage im Herbst trotzdem klar: „Ohne einen ultimativen und vor allem emotionalen Abschied geht es nicht“, sagt Köpl.

Dass ihm der Abschied schwerfällt, merkt man. Nagerlsterz habe das Waldviertel, seine Menschen und Eigenarten in Text und Musik darstellen wollen: „Das Niveau war ein Bestandteil des Erfolgs. Wir haben die Ausgewogenheit zwischen Text und Musik immer gut erwischt, das hat voll ins Schwarze getroffen. Wir waren – und sind – gut.“ Die elfmalige Teilnahme an „Waldviertel Pur“, vier CD-Produktionen und Auftritte beim „Woidviertla Festl“ in Wien-Meidling werden also in Erinnerung bleiben.

Ursprünglich hätte sich Nagerlsterz sogar schon Ende 2020 verabschieden wollen, auch da kam Covid dazwischen. Jetzt dürfte es endgültig sein.

