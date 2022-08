Geburt eines Karpfenteiches: Franziskus Seilern-Aspang im Gespräch

Werbung

NÖN: Die Teichwirtschaft in der Region rund um Litschau hat eine lange historische Tradition. – Wie sieht die Schlossfischerei Litschau die Zukunft der Teichwirtschaft?

Franziskus Seilern-Aspang: Das ist richtig, die große Bedeutung der Teichwirtschaft in der Region um Litschau ist nicht nur geschichtlich gut belegt, es ist auch noch eine der teichreichsten Regionen Österreichs. Mehr und mehr erkennt man diesen Wert der Teiche als Alleinstellungsmerkmal unserer Gegend, doch müsste man deren Ausbau noch stärker fördern!

Sie bauen in Josefsthal einen Karpfenteich. Wie schaut das konkrete Vorhaben aus, welche Besonderheiten hat es?

Seilern-Aspang: Wir bauen einen über 5 ha großen Karpfenteich mit einer maximalen Tiefe von etwa 3,5 m. Der moderne Karpfenteich wird nach aktuellem Stand der Technik gebaut, also Entnahmebauwerk zur Teichspeisung aus dem sogenannten Tannerbach, einem modernen Mönchbauwerk zur Entleerung samt Absetzbecken und einer Überlaufmulde im Hochwasserfalle. An der konkreten Stelle befand sich schon vor den Bauarbeiten ein Teich, jedoch wesentlich kleineren Ausmaßes. Besonders hervorheben möchte ich die Frischwasserzufuhr für die Abfischgrube, die eine sehr schonende Abfischung auch empfindlicherer Nebenfische wie Zander ermöglicht. Nach Fertigstellung wird es der größte klassische Karpfenteich, der seit Jahrzehnten im Waldviertel neu gebaut wurde.

Mit welchen bürokratischen Hürden ist bei so einem Großprojekt zu rechnen? Wie wird ein Teichbau gefördert?

Seilern-Aspang: Der Genehmigungsprozess ist keinesfalls zu unterschätzen, sowohl hinsichtlich der zeitlichen als auch personellen Ressourcen, die da hineinfließen. Da die Fläche vorher größtenteils Wald darstellte, brauchte es zunächst einmal die Rodungsbewilligung. Daneben diverse naturschutzfachliche Gutachten und natürlich die wasserrechtliche Bewilligung der Anlage selbst. Das Ganze zog sich von 2015 bis 2020. Danach musste gerodet werden, ehe die ersten Bagger anrollen konnten. Eine Teichbauförderung wurde über den Fischereifonds beantragt, der ist jedoch für Österreich so gering dotiert, dass bei Weitem nicht alle Kosten anerkannt werden konnten. Hier agiert man etwa in Tschechien weitaus großzügiger – beim Genehmigungsverfahren und auch fördertechnisch.

Was sind die weiteren Projekte der Schlossfischerei Litschau?

Seilern-Aspang: Konkret arbeiten wir an einer Erweiterung der Hälteranlage in Schönau bei Litschau. Hier werden gerade drei weitere Hälterbecken in Betonbauweise errichtet, die mit Frischwasser aus dem Schönauerteich versorgt werden können. Die erweiterte Hälterkapazität ist für uns von großer Bedeutung, da wir schon am absoluten Limit waren und damit zudem flexibler sowohl für den Speisefisch- als auch Besatzfischmarkt werden.

Daneben wollen wir auch die Fischveredelung am Standort in Litschau ausbauen. Dazu werden im ehemaligen Meierhof sowohl die Verarbeitungsräumlichkeiten als auch der Ab-Hofverkauf ausgebaut. Das Konzept lautet Fisch & Wild – um die Hauptprodukte unseres Betriebes unter der Dachmarke Schloss Litschau bestmöglich veredeln zu können.

Von welchen Investitionshöhen sprechen wir dabei im Gesamten über alle Vorhaben?

Seilern-Aspang: Es werden mehrere Hunderttausend Euro investiert. Im Speziellen der Teichbau ist aufgrund der hohen Investitionskosten immer als ein Vorhaben zu sehen, das sich erst über Generationen hinweg rechnet. Leider war auch in der Projektierungsphase nicht abzusehen, dass mit einer solchen Teuerungslawine zu rechnen ist. Die ursprünglich geplanten Kosten aller Vorhaben sind mittlerweile leider schon massiv gestiegen.

Die Investition lässt dennoch darauf schließen, dass Sie betrieblich Chancen für die Karpfenteichwirtschaft sehen. Steigt die Nachfrage nach heimischem Fisch?

Seilern-Aspang: Wir merken eine Zunahme an Anfragen in alle Richtungen, was die verarbeiteten Fische und auch den Besatzfischmarkt betrifft. Gerade während der Coronazeit suchten die Leute eine sinnvolle Beschäftigung. Sowohl die Angelfischerei als auch der Konsum heimischer Produkte erfuhren dadurch einen Aufschwung. Diesen gilt es nun in der durch den Ukraine-Krieg bedingten Teuerungswelle zu halten.

Teichbaustelle-Schauen in Josefsthal – ist das in der Bevölkerung schon ein Thema?

Seilern-Aspang: Nachdem der Teich direkt an einem Kreuzungsknotenpunkt liegt, hat sich tatsächlich ein reges Interesse an der Baustelle entwickelt. Wer jedoch Informationen aus erster Hand über den Teichbau und die Karpfenteichwirtschaft in der Region erfahren möchte, der ist herzlich eingeladen, an den gemeinsam mit dem NÖ Teichwirteverband organisierten, geführten CarpTrails-Radtouren teilzunehmen. Anmeldungen zu den nächsten Terminen am Mittwoch, 31. August, oder Freitag, 9. September, sind unter http://www.teichwirteverband-noe.at/carptrails möglich.

