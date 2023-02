Litschau Gelungener Start in neuem Stadtcafé

Auch Bäcker- und Konditormeister Andreas Müssauer (rechts) und Brauereichef Karl Trojan wünschten Richard Bitomsky (links) und Gabriele Bayer alles Gute mit ihrem Café. Foto: AnnaHohenbichler

E ine Tür schließt sich, die andere öffnet sich: Ende Dezember hat die Bäckerei-Konditorei Müssauer mit Café und Zimmervermietung am Litschauer Stadtplatz geschlossen, am vergangenen Samstag wurde das neue Lokal von Gabriele Bayer und Richard Bitomsky am Stadtplatz 40 eröffnet.