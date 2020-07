Wieder am „Umlaufweg“ per Mail wurde eine Gemeinderatssitzung in Litschau abgehalten.

Beschlossen wurde dabei unter anderem die Verpachtung des Strandbadbuffets „Herrenseeplatzl“ an die Theater- und Feriendorf Königsleitn GmbH, als Pacht wurden fünf Prozent des erzielten Umsatzes fixiert. Der Vertrag ist auf 2020 befristet, im Herbst sollen weitere Verhandlungen geführt werden.

Um ein Jahr verlängert wurde indes die kostenlose Zurverfügungstellung der ehemaligen Post ans Rote Kreuz Litschau für den Betrieb des „Henry-Ladens“, nachdem laut ursprünglichem Gemeinderats-Beschluss wie berichtet ab heuer Betriebskosten fällig gewesen wären.

Edinger: „Abstandhalten wäre möglich“

Während SP-Stadtrat Gerhard Holzweber keine Einwände zu den digitalen Sitzungsthemen hatte, äußerte BBL-Mandatar Roland Edinger auf NÖN-Nachfrage primär generelle Kritik. Über den Umlaufweg werde „die Demokratie außer Kraft gesetzt“, klagt er: „Man darf Sitzungen mit Umlaufbeschlüssen abhalten, aber wir überziehen die Corona-Maßnahmen. Im Wirtshaus dürfen wir beisammen sitzen, bei Gemeinderatssitzungen nicht, obwohl wir in Litschau große Räumlichkeiten hätten, in denen das Abstandhalten möglich wäre.“

Durch die Umlaufbeschlüsse sei Oppositionsarbeit unmöglich, ergänzt Edinger. „Wir können keine Diskussion führen, keine Dringlichkeitsanträge einbringen. Außerdem ist die Bevölkerung ausgeschlossen. Für den Bürgermeister ist das natürlich komfortabler, ist ja auch die Presse ausgeschlossen“, ätzt der Bürgerlisten-Gemeinderat.

Rechnungsabschluss wird nachgeholt

Das Protokoll der Mai-Sitzung habe er nicht genehmigen können, weil diese wie berichtet – entgegen den Bestimmungen – auch den Beschluss des Rechnungsabschlusses für 2019 beinhaltet hatte. Edinger: „Der muss in einer öffentlichen Sitzung behandelt werden! Trotzdem wurde es beschlossen – Stellungnahmen können wir ja nicht einbringen.“

VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann bestätigt, dass der Rechnungsabschluss in einer öffentlichen Sitzung nachgeholt werden muss. „Wir haben aber nichts falsch gemacht. Als wir ihn im Umlauf beschlossen haben, gab es seitens des Landes die gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu. Sie wurden aber geändert, somit werden wir diesen Beschluss nachholen“, betont Hirschmann. Die Kritik an der Beschlussfassung nur über den Umlaufweg weist er zurück: Man bewege sich im Rahmen des vom Land Erlaubten, und zum Beschluss des Rechnungsabschlusses werde ohnehin eine öffentliche Sitzung anberaumt. Der Termin dafür ist noch offen.