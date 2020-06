Seit dem Jahr 2000 gibt die Kultur- und Begegnungsplattform „Together“ mit Sitz in Litschau in den Regionen Oberes Waldviertel, Südböhmen, Vysocina und Südmähren Kunstschaffenden und Jugendlichen die Möglichkeit, außerhalb schulischer Strukturen interkulturelle Projekte zu erarbeiten. Das Jubiläumsjahr wurde durch Covid-19 gehörig durcheinander gewirbelt…

Neuer Termin für Via Lucis

„Unser Highlight, das Internationale Together-Kunst-Symposium Via Lucis, wird daher heuer zum neunten Mal in Sallingstadt im Bezirk Zwettl stattfinden, allerdings im Herbst“, sagt Elisabeth Springer, Obfrau und Gründerin der mehrfach ausgezeichneten Plattform. Noch im Juni sollen in Reingers zwei Konzerte mit herausragenden Künstlern stattfinden Corona-bedingt allerdings ohne Publikum. Online sollen diese als Filme mit Bildmaterial der reizvollen Umgebung verbreitet werden. „Die Planung mit Teilnehmenden aus Kroatien, Tirol, Tschechien, Zypern und dem Waldviertel sind in vollem Gang“, verrät die Obfrau.

Blick zurück

„Mehrsprachigkeit bei allen Aktionen war von Anfang an selbstverständlich, ebenso die Berücksichtigung aller Sparten der Kunst und die respektvolle Einbeziehung von Menschen mit äußerst unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Wir sind stolz auf unser tragfähiges und anregendes internationales Netzwerk, mit Schwerpunkten in Ost- und Südosteuropa“, zeigt Elisabeth Springer auf. Zahlreiche Kunstschaffende aus dem In- und Ausland haben bereits die Gelegenheit ergriffen, die Waldviertler Landschaft, Kollegen und Einheimische kennenzulernen. „Die große Vielfalt der Sprachen, der Begabungen und der Kulturen ist immer wieder eine Bereicherung, die großartig dazu beiträgt, das Eigene zu präsentieren, zu hinterfragen und zu ergänzen“, meint Springer, die auch auf die Kapelle in Reingers stolz ist. Auf Initiative von Together wurde aus der ehemaligen, viele Jahre unbenutzten Aufbahrungshalle, die vor mehreren Jahren von dem rumänisch-tschechischen Künstler Teodor Buzu aufwendig neu gestaltet wurde, ein kleiner Veranstaltungsraum, der auch für internationale Konzerte dient.

Blick nach vorne

„Lernen ist ein Vergnügen, Vielfalt ist Bereicherung, viele weitere kleine Veranstaltungen beleben den Alltag. So wünschen wir uns selbst zum Jubiläum noch einige Jahre gemeinsames Vergnügen mit künstlerischen Aktivitäten und unseren interessierten Gästen.“