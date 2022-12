Dosenballerei: Abpraller traf Schützen in die Stirn

„A b‘soffene G‘schicht“, erklärte der Arbeiter (26) vor Gericht, warum er am 19. Mai dieses Jahres in Litschau trotz eines aufrechten Waffenverbots zu einer Luftdruckpistole gegriffen, und mit einem Freund (21) Schießübungen abgehalten hat. „Wir haben auf Dosen und Blechplatterl geballert. Dabei traf mich ein Abpraller in die Stirn, der ambulant heraus operiert werden musste“, schilderte der in Litschau wohnende Gmünder, dass ihn die Verletzung in Erklärungsnöte bei der verständigten Polizei gebracht habe. Um die Missachtung des Waffenverbots zu verheimlichen, habe er dann bei der Polizei das „G‘schichtl vom unbekannten Schuss-Attentäter“ erfunden, gestand er ein und beteuerte immer wieder: „Ich war betrunken . Es war a Dummheit.“

„Im alkoholisierten Zustand passieren Ihnen immer wieder Dummheiten, wie Ihre Strafkarte untermauert. Sie sollten die Finger vom Alkohol lassen“, kommentierte die Richterin harsch. Der vorbestrafte Waldviertler wurde wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und Verstoßes nach dem Waffengesetz zu sechs Monaten bedingt verurteilt (nicht rechtskräftig). Mahnende Worte der Richterin folgten: „Sie dürfen eine Waffe nicht einmal angreifen. Beim nächsten Verstoß droht Ihnen ein Gefängnisaufenthalt.“

