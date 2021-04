An seiner bisher größten Lichtinstallation arbeitete Leo Bettinelli in den vergangenen Monaten im Herrenseetheater in Litschau. Das Projekt „Ereignishorizont“ des international tätigen Künstlers ist ein zehn Meter langer, begehbarer Tunnel, der „die Sinne verwirrt und unsere Wahrnehmung der Raum-Zeit verdreht“. Das Objekt soll beim finnischen Licht-Festival „City of Light“ in Jyvaskyla gezeigt werden. Eine Präsentation war bisher aufgrund der Corona-Regeln aber nicht möglich. Und am 1. Mai, wenn die Saison am Herrensee los gehen soll, muss Bettinellis Objekt wieder weg sein.

Der in Argentinien geborene Künstler arbeitet seit 2015 im Waldviertel, seit 2018 in zwei alten Zollhäusern in Rottal. Doch für den „Ereignishorizont“ war mehr Platz nötig. „Ich hatte die Idee, das Herrenseetheater in Litschau zu nutzen und die Stadtgemeinde Litschau, die mich seit ein paar Jahren kennt, hat großzügig und neugierig das Theater zur Verfügung gestellt“, erzählt Bettinelli. Der Arbeitsprozess gestaltete sich schwieriger als gedacht: „Ich habe im Juni 2020 mit den Material-Bestellungen angefangen. Was normal zwei bis drei Wochen dauert, hat dieses Mal drei Monate gedauert. Geschlossene Grenzen haben manch internationale Lieferung nicht erlaubt, das bestellte Material kam teils mit Fehlern, musste zurückgeschickt werden. Ich konnte erst Ende November richtig anfangen.“

„Eine riesige Herausforderung.“ Am 26. Jänner konnte Bettinelli die erste Lichtprobe machen. Mittels Verspiegelung und individuell angesteuerten LEDs werden quasi „unendliche“ Farb- und Formspiele erzeugt. Die eindrucksvollen Lichteffekte werden durch eine von Bettinelli komponierte Klanglandschaft akustisch untermalt und verstärkt. Die Installation ist sowohl für Indoor wie auch Outdoor konzipiert.

„Es war eine riesige Herausforderung, ein Kunstobjekt solcher Größe während einer Pandemie aufzubauen. Das war für mich persönlich einer der wichtigsten Lernprozesse für das Jahr 2020: Geduldig sein, Erwartungen lieber niedrig halten und das Wissen, dass alles, was man geplant hat, in jede andere Richtung gehen kann.“

Das Objekt soll jedenfalls auch in Österreich gezeigt werden, konkrete Pläne dafür gibt es wegen Corona aber noch nicht.

Blockheide leuchtet. Auch mit anderen Projekten hat Leo Bettinelli bisher im Waldviertel für Aufsehen gesorgt. 2012 gründete er den Verein „veik“ und das Projekt „Circus Lumineszenz“. Seit 2018 organisiert er gemeinsam mit Nina Fountedakis das Lichtfestival „Blockheide leuchtet“, das heuer von 19. bis 22. August stattfinden soll. Und zwar wie voriges Jahr mit reduzierten Besucherzahlen. Der neue „Ereignishorizont“ wird dort voraussichtlich aber nicht zu sehen sein: „Man braucht dafür eine gerade Fläche, und das ist in der Blockheide schwierig“, so Bettinelli.

„Wintersonne.“ Am Herrensee gibt es künftig aber ein anderes Lichtobjekt von Bettinelli zu bewundern, und zwar die „Wintersonne“. Im vorigen Winter hat er einen Problauf durchgeführt (die NÖN berichtete), und sobald die Temperaturen im kommenden Winter wieder sinken, will er das fix installierte Lichtobjekt aktivieren: Es ist eine temperaturabhängige Installation, die nur leuchtet, wenn das Wasser tatsächlich gefroren ist. Das nicht nur, weil es dann besonders gut aussieht: „Wenn wir auf unsere Welt nicht gut aufpassen, verlieren wir viele Dinge. Wenn der See nicht gefroren ist, sehen wir die Kunst nicht.“