Litschau Großes Interesse an „alten“ Booten

Lesezeit: 2 Min Anna Hohenbichler

Eines der Litschauer Boote, das vor einem Monat in einem Bieterverfahren angeboten wurde. Insgesamt wurden über 5.000 Euro eingenommen. Foto: Stadtgemeinde Litschau

V or einem Monat hat die Stadtgemeinde Litschau in einem Bieterverfahren zur Versteigerung der alten Bootsflotte vom Verleih am Herrensee geladen, inzwischen sind die Boote an die neuen Besitzer übergeben. Das Interesse habe sogar die Erwartungen übertroffen, sagt Stadtamtsleiter Jürgen Uitz.