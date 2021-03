Das Theaterfestival Hin & Weg steht heuer von 13. bis 22. August unter dem Motto „Mut und Vergänglichkeit“.

Insgesamt sind über 100 Veranstaltungen an mehr als 30 Spielorten in Litschau und Umgebung geplant. Bereits fix ist das Gastspiel „Proteus – ein verschollenes Stück Erinnerung“ von Christian Winkler (Eigenproduktion des Theaters am Lend in Graz). Aus Slowenien ist das Figurentheater Gledališče DELA zu Gast, die aus Australien stammende Puppenspielerin Rebekah Wild zeigt ihr Stück „K(l)eine Angst“, Jungstar Johann Nußbaum die Produktion „All das Ungesagte“ von Calle Fuhr. Fuhr ist auch Artist Residence bei Hin & Weg.

„Unser aller Leben ist allzu oft von der Besessenheit dominiert, den flüchtigen Moment, den Augenblick festhalten zu wollen“, erklärt Zeno Stanek das Festivalmotto: „Jede emotionale Regung wird mit der Handykamera eingefangen, geteilt, gepostet, hochgeladen. Im absurden Bestreben, der Vergänglichkeit ein Schnippchen zu schlagen. Hören wir auf damit, lassen wir den Moment wieder zu, lassen wir uns auf Veränderung ein. Aus Vergänglichkeit entsteht Neues, ohne Vergänglichkeit wäre das Leben gar nicht möglich. Weg mit der Angst, genießt den Augenblick. Haben wir ‚Mut zur Vergänglichkeit‘.“