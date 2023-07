Im 77. Lebensjahr verstorben: Trauer um Bäckermeister Karl Smetacek

Sein Handwerk wurde Karl Smetacek mehr oder weniger in die Wiege gelegt: Aufgewachsen in einer Hoheneicher Bäckerfamilie, absolvierte auch er eine Ausbildung zum Bäcker- und Konditormeister. Seine Wege führten ihn beruflich und privat schließlich nach Litschau, wo er 1971 die Bäckerei Welt von den Schwiegereltern übernommen hat.

Bis zum Jahr 2005 führte Karl Smetacek die Bäckerei mit seiner Gattin Renate. Ein guter Ruf sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen zeugen vom Erfolg. Das Ehepaar übergab den Betrieb am Litschauer Stadtplatz an Sohn Gerald. In der Pension wurde es für Karl Smetacek nur bedingt ruhiger: Er war weiterhin eine Unterstützung bei der täglichen Lieferung von Backwaren der Bäckerei Smetacek.

Eine besondere Verbindung hatte der Bäckermeister zu den „Mangerln“. Das Mohn-Salz-Gebäck ist vor allem in der Region um Litschau bekannt. Schon die Bäckerei Welt setzte auf diese Spezialität - und Karl Smetacek und seine Familie ließen diese Tradition weiterleben. Auch heute erfreuen sich die Mangerl noch großer Beliebtheit bei den Kunden. Hier geht's zur Geschichte der besonderen Backware: Was ist ein Mangerl?

Karl Smetacek hinterlässt seine Gattin Renate, drei Kinder und vier Enkelkinder. Das Begräbnis findet am 28. Juni um 14.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Litschau statt.