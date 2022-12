Jungarzt gründet Praxis: Praktiker-Kassenstelle wieder voll besetzt

Erst im November hat die NÖN über die angespannte Situation rund um die medizinische Versorgung im Norden des Gmünder Bezirkes berichtet. Jetzt gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Voraussichtlich ab März wird die vakante Kassenstelle für Allgemeinmedizin in Litschau besetzt. Mit Michael Fraißler zieht ein junger Arzt in die Schrammelstadt, auch Cornelia Schwarzenbrunner will weiter zur Verfügung stehen.

Für die Stadtgemeinde Litschau geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Pensionierung des mittlerweile verstorbenen Allgemeinmediziners Werner Böhm-Michel 2017 und jene von Gerald Ehrlich Ende 2019 – er ordiniert seit Jänner 2020 als Wahlarzt – hatte eine Lücke in die medizinische Versorgung gerissen. Die Großschönauer Ärztin Cornelia Schwarzenbrunner baute sich 2019 in Litschau ein zweites Standbein auf und deckte auf Teilzeit-Basis zumindest einen Teil des Bedarfs.

Gemeinde setzte sich für Nachfolge ein und investierte

Seitens der Stadtgemeinde gingen die Bestrebungen zur Besetzung der zweiten Allgemeinmedizin-Kassenstelle weiter, sie investierte kräftig in die Ordinationsräumlichkeiten am Stadtplatz 39. „Ohne die Mittel aus der Initiative ‚Landarztgarantie‘ hätten wir das bestimmt nicht umsetzen können“, blickt Bürgermeister Rainer Hirschmann zurück: „Mit Hilfe dieses Paketes konnte für die freie Kassenarztstelle ein attraktives Angebot geschnürt und entsprechend beworben werden.“

Er habe sich immer wieder bei der Gesundheitskasse, der Ärztekammer und bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eingesetzt, das Problem mehrmals aufgezeigt. „Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, einen Arzt zu finden. Ich denke, dass es ein großer Vorteil ist, dass wir eine bezugsfertige Ordination zur Verfügung stellen können“, so Hirschmann. Für die gesundheitliche Versorgung in der Region sei die Neubesetzung eine „große Aufwertung“.

Übers Rote Kreuz zur Allgemeinmedizin gefunden

Mit Michael Fraißler zieht es einen 31-jährigen Arzt, der in Purkersdorf aufgewachsen ist und aktuell in Wien lebt, nach Litschau. Für seine Berufslaufbahn prägend sei der Zivildienst beim Roten Kreuz gewesen, erklärt er: „Bei den Einsätzen im Rettungsdienst habe ich festgestellt, wie wichtig funktionierende ärztliche Versorgung ist.“ Die Notfallmedizin sei nicht das Richtige für ihn gewesen, er habe seine Patienten umfassend betreuen wollen.

Der Wunsch nach einer eigenen Ordination wuchs nach der Ausbildung in verschiedenen Spitälern, der Tätigkeit in einer Gruppenpraxis sowie Vertretungen in Wien. Die Suche nach freien Kassenstellen begann. „Die Situation in Litschau ist für mich günstig, da die Gemeinde eine komplett ausgestattete Ordination zur Verfügung stellt“, erklärt Michael Fraißler. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde habe von Beginn an gepasst.

Bedenken zum Landleben gab es schon

Privat könne er sich sein zukünftiges Familienleben in Litschau vorstellen. Aber: Eine nachhaltige Lebensweise sei ihm wichtig. „Ich möchte Alltagswege wie den Lebensmittel-Einkauf zu Fuß erledigen können und das ist in Litschau gegeben. Auch die Menschen, die wir bisher kennengelernt haben, waren alle sehr nett und zuvorkommend“, erzählt er.

Dass es bisher mit der Nachbesetzung vakanter Kassenstellen nicht geklappt hat, führt Bürgermeister Rainer Hirschmann unter anderem auf die dezentrale Lage Litschaus zurück. Auch Michael Fraißler hatte dahingehende Bedenken, zumal er selbst noch nie am Land gelebt hat: „Mein Mann, der im Mühlviertel aufgewachsen ist, und mehrere Besuche in der Region haben meine Befürchtungen jedoch rasch zerstreut.“ Auf die Zusammenarbeit mit den Patienten freue er sich: „Ich bin Arzt geworden, um sie langfristig zu begleiten.“

Die Investitionen in die Ordination am Stadtplatz scheinen sich mehrfach gelohnt zu haben: Parallel zu ihrer Praxis in Großschönau wird Cornelia Schwarzenbrunner auch künftig in Litschau tätig sein, laut Bürgermeister Rainer Hirschmann an einem Tag in der Woche. Und: „Zusätzlich steht Gerald Ehrlich weiterhin als Wahlarzt zur Verfügung.“

