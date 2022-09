Kleinwasserkraftwerk: Nächster Anlauf für Ökostrom vom Herrensee

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Ein jahrelanges Auf und Ab, das im Vorjahr eigentlich als abgehakt galt, nun aber doch wieder aktuell ist: Seit bald zehn Jahren diskutiert der Litschauer Gemeinderat über die Errichtung eines Kleinwasserkraftwerkes am Abfluss des Herrensees – jetzt wird die Machbarkeit geprüft.

Noch unter dem mittlerweile verstorbenen Bürgermeister Otto Huslich war die Debatte angelaufen. 2016 ging man zur Errichtung der Anlage allerdings von Kosten über 400.000 Euro aus, vertagte die Entscheidung dann aber wegen Überlegungen zum Kosten- und Nutzenverhältnis. Zwei Jahre später folgte schließlich der Grundsatzbeschluss, wonach Verhandlungen aufgenommen und Auftragsplanungen vergeben werden sollten.

Wir wissen noch immer nicht, ob genug Wasser herunterläuft, damit sich ein Kraftwerk auszahlen würde.“ Rainer Hirschmann Bürgermeister

Mess-Ort, Förderungen, Strompreis: Vieles hat sich geändert

Noch im Sommer 2021 wurden die Pläne für den Bau eines Wasserkraftwerkes beim Abfluss des Herrensees wieder verworfen. Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) argumentierte die Entscheidung damals mit der schwierigen Messung der Abflussmenge. Wegen der stark steigenden Energiekosten auch für die Stadtgemeinde Litschau griff er die Thematik bei der Juli-Gemeinderatssitzung allerdings wieder auf. „Wir haben schon sehr oft über die Machbarkeit eines Kleinwasserkraftwerkes am Herrensee diskutiert“, sagte er nun vorige Woche im Gemeinderat: „Wir wissen noch immer nicht, ob genug Wasser vom Herrensee herunterläuft, damit es sich auszahlen würde.“ Deshalb soll die Messung vor der Reißbachbrücke passieren, der Auftrag zur Machbarkeitsprüfung um 4.500 Euro wurde einstimmig vergeben.

Im Herbst könne, so Stadtamtsleiter Jürgen Uitz, noch eine Erstmessung passieren, eine weitere dann in den ersten Monaten 2023. Innerhalb des Messzeitraumes müsse es zumindest einen Monat mit Niedrig- und einen mit Normalwasser geben. Neben veränderten Energiepreisen habe sich auch in der Förderlandschaft für Kleinwasserkraftwerke seit 2021 einiges getan, so Uitz.

Fallhöhe ist nur bedingt entscheidend

Alleine für die Machbarkeitsprüfung geht er von 70-prozentiger Förderung aus: „Eine solche Studie gab es bisher nicht“ Die Fallhöhe am Abfluss des Teiches sei weniger entscheidend als die Durchflussmenge: „Die Fallhöhe beeinflusst vor allem, wie das Kraftwerk aussehen könnte.“

Es seien noch weitere Fragen zu klären – etwa auch mit dem Eigentümer des Teiches, betont Rainer Hirschmann. Aber: „Es wäre einmal gescheit zu wissen, ob ein Kleinwasserkraftwerk dort einen Sinn macht, oder nicht.“

