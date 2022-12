Knapp 250.000 Euro Budget: Neue Schritte für Energieprojekte

Die hohen Energiepreise beschäftigen derzeit auch viele Gemeinden. Lange bevor die Strompreise in die Höhe geklettert sind, traf die Stadtgemeinde Litschau bereits einen Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage am Areal einer früheren Schotter-Abbaustätte in Hörmanns. Inzwischen wurde der Auftrag zu Umsetzungsmaßnahmen im Gemeinderat vergeben.

30.000 Euro für Planungsleistungen im Voranschlag

Rainer Hirschmann: „Versiegeln keinen wertvollen Boden.“ Foto: Archiv

Das Budget für 2023 sieht fürs Photovoltaik-Projekt in Hörmanns 30.000 Euro vor – in erster Linie umfasst das Planungsarbeiten, mit denen jetzt die Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH beauftragt wurde. „Ich denke, es ist sinnvoll, ein solches Vorhaben auf einer ehemaligen Deponie – also ohne Versiegelung von wertvollem Boden – umzusetzen“, sagt Bürgermeister Rainer Hirschmann. Zunächst laufen noch naturschutzrechtliche Abklärungen, die schließlich auch darüber entscheiden, ob die Anlage dort auf etwa einem Hektar gebaut werden darf.

In die Vorarbeiten werden noch einige Monate fließen, meint Stadtamtsleiter Jürgen Uitz und hofft auf einen Abschluss der Planungen bis Herbst 2023. Weniger kompliziert, weil nicht im Freiland, ist die Ausstattung von Dächern einiger Gemeindegebäude mit Photovoltaikanlagen: Ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates sieht Anlagen am Herrenseetheater, Hallenbad und Bootsverleih vor. Im Voranschlag 2023 ist das mit 180.000 Euro berücksichtigt. Förderoptionen müssen laut Uitz erst geklärt werden, an die Umsetzung könnte es dennoch schon im nächsten Jahr gehen.

Messungen am Herrensee-Abfluss laufen

Im Budget vorgesehen ist auch ein anderes Vorhaben zur Energieautarkie Litschaus. Für ein Kleinwasserkraftwerk am Herrensee sind 30.000 Euro zur Einreichplanung berücksichtigt. Erste Messungen haben schon stattgefunden, konkrete und aussagekräftige Ergebnisse werden im Frühjahr erwartet. Sie sollen Entscheidungsgrundlage für die Frage sein, ob die Wasserkraft am Abfluss des Herrensees zur Stromerzeugung genutzt werden kann.

