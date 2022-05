Konzert der Stadtkapelle mit Alt-Starhemberg-Marsch und Abba-Medley

Werbung

Für sein Engagement in 23 Jahren Obmannschaft hat Kreuzer die Ehrennadel in Gold erhalten.

In der ersten Konzerthälfte überzeugte die Stadtkapelle mit traditionellen Stücken und präsentierte unter anderem, was sie schon für die Polka-Walzer-Marsch-Wertung geübt hatte. Der Bewerb wurde im Herbst coronabedingt abgesagt.

Zum Start der zweiten Hälfte überraschend: Eine Gruppe an Musikern spielte Weisen. Zum Abschluss des von Kapellmeister Robert Hammerschmied und Stellvertreter Robert Böhm gestalteten Konzerts gab es ein Abba-Medley zu hören. Zu Gast war auch das Musikschulorchester „TonArt“, das sein Können in vier Stücken bewies. Geehrt wurde nicht nur der frühere Obmann Johann Kreuzer: Die Ehrenmedaille in Bronze ging an Lisa Grabenhofer, Franz Kerschbaum und Daniel Grabenhofer, jene in Gold haben Andreas Grabenhofer und Reinhard Böhm erhalten. Kapellmeister Robert Hammerschmied wurde die Ehrennadel in Bronze verliehen – genauso wie Franz Kerschbaum für die Tätigkeit als Kassier-Stellvertreter. Er erspielte außerdem das Leistungsabzeichen in Bronze am Tenorhorn. -ah-

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.